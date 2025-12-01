第５６回明治神宮大会が、１１月１４日から６日間にわたって行われた。大学の部では、立命大の最速１５０キロ左腕・有馬伽玖（がく）投手（３年＝愛工大名電）が、東農大北海道との１回戦に救援で登板し、大会新記録となる１０者連続奪三振を達成して話題を呼んだ。有馬を筆頭に、来秋ドラフトに向けて存在をアピールした３年生投手にスポットを当てる。

腕の振りの良さが、有馬の最大の武器だ。切れのあるストレートと落差の大きいスライダーを、同じ力感で投じることができる。１９７２年に関大・山口高志がマークした８者連続奪三振の記録を５３年ぶりに更新。東農大北海道の打者は「真っすぐも変化球も、しっかり腕を振ってくるので絞りづらい」と脱帽した。

この大会は全４試合に救援で登板。計１３回１／３を１失点という抜群の内容で準優勝に貢献した。毎年、ドラフトで熱い視線を受ける大学生左腕。２４年は、関大・金丸夢斗（中日）に４球団が１位で競合した。２５年は、明大・毛利海大、中大・岩城颯空が、それぞれロッテと西武に２位で指名された。現時点で「近年、上位指名を受けているサウスポーと遜色ない力を持っている」とのスカウト評もあり、２６年ドラフト戦線の中心になっていきそうだ。

２年時から“ドラ１候補”といわれる青学大の最速１５４キロ右腕・鈴木泰成（東海大菅生）は、八戸学院大との準決勝で２失点完投。力みから初回に２点を奪われたが、しっかり試合をつくり、ＤｅＮＡ・稲嶺スカウトは「２回以降、カーブを交えることで力を抜く感覚を取り戻した。修正能力が高い」と評価した。

他では、直球とカットボールを軸に小気味いい投球を展開し、優勝した青学大に対し５回無失点の好投を見せた八戸学院大・阿部流音（りゅうと、本荘）、ボールに力のある佛教大・野村亮輔（綾羽）も楽しみな存在だ。（浜木 俊介）