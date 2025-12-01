Ãæ¹ñ¤ÇÁê¼¡¤°ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡È¸ø±éÃæ»ß¥é¥Ã¥·¥å¡É¤¬¼¨¤¹¿¼¹ïÅÙ¡Ä¡Ö¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×ÀïÎ¬¤ÏÂç¼ºÂ®
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹°ÛÊÑ¤¬Ãæ¹ñ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤äÀ¼Í¥¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¾å³¤¸ø±éÃæ»ß¤Þ¤Ç¤Î¶ì½Â¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¹á¹Á¤Ø¤Î°¥Åé¤Î°Õ¡ÄÆüÃæ´Ø·¸¤Ø¤ÎÊ£»¨¶»Ãæ
¡¡¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¸¶°ø¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë11·î7Æü¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¡£¤³¤ì¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÇÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÓ½ü¤ÎÆ°¤¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤¿¡£
¡¡11·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¤æ¤º¡¢KOKIA¡¢JO1¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤È¡È½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¡É¡È¡È¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¡É¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¸ø±éÃæ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¶Ë¤áÉÕ¤¤Ï11·î28Æü¤Ë¾å³¤¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×¡£¥¢¥Ë¥á¡ÖONE PIECE¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡×¤Î¼çÂê²Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¤ÎÂçÄÐ¥Þ¥¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¾§Ãæ¤Ë¾ÈÌÀ¤òÍî¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¶¯À©½ªÎ»¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Ê¤É¤â½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢¸ø±é¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¤Þ¤¿±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢11·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ö±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó Ä¶²ÚÎï! ¼ÞÇ®¤Î¥«¥¹¥«¥Ù¥À¥ó¥µ¡¼¥º¡×¤ä¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¸ø³«±ä´ü¤Ë¡£26Æü¤Ë¤Ï¡¢12·î19¡Á21Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤ÎÃæ»ß¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹á¹Áºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦³ÑÏÆµ×»Ö»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤Ï11·î14Æü¤«¤éÃæ¹ñËÜÅÚ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ø³«½éÆü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÌëÃæ¤Î0»þ¤«¤é¤Î°ìÀÆ¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ËÌµþ¡¢¾å³¤¡¢¿¼圳¤Ê¤É¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Î±Ç²è´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯½¸¤Þ¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØÇ´ã¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¸ø³«10Æü¤ÎÅý·×¤ÇÁí¶½¹Ô¼ýÆþ5.63²¯¸µ¡ÊÌó124²¯3000Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î´ü´Ö¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢µÞ¤Ë¸ø³«¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¿ô¤¬È¾¸º¤·¡¢µÞ¼ºÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù
¡¡¤µ¤é¤Ë±Æ¶Á¤Ï¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¢¥Ë¥á±Ç²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹á¹Á¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶ÉTVB¤Î¿Íµ¤¤ÎÎ¹¹ÔÈÖÁÈ¡ØÖè°¤°¹´ÇÀ¤³¦¡Ê¥ª¥Ð¥µ¥ó¤È°ì½ï¤ËÀ¤³¦¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÒÆüËÜÎ¹¹ÔÊÔ¡Ó¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡ÒÆüËÜÎ¹¹ÔÊÔ¡Ó¤ÎÊ¸»ú¤Ï¾Ã¤¨¡¢ÆâÍÆ¤¬ÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ëº¹¤·ÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê³ÑÏÆ»á¡Ë
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÆüËÜ¥¨¥ó¥¿¥á»Ô¾ì¤Ï¡¢¤³¤³10Ç¯¤ÇµðÂç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÀ®Ä¹¡£¥é¥¤¥Ö¶½¹Ô¡¢¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¡¢¥²¡¼¥à¶¦Æ±³«È¯¡Ä¡Ä¤½¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¿ä·×¤ÇÇ¯´Ö5000²¯±ß¤È¤â6000²¯±ß¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÍ¢½Ð¤ÎÃæ³Ë¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¼ã¼ÔÁØ¤ÎÆüËÜ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¼ûÍ×¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¿ôËü¿Í¤¬»¦Åþ¤·¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤ÏÂ¨´°Çä¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¥É¥ëÈ¢¡É»Ô¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°½Ð¤Î³ÑÏÆ»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö11·î17Æü¤Ëºß¹á¹ÁÆüËÜ¹ñÎÎ»ö´Û¤«¤éºß¹á¹Á¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¡Ò³°½Ð¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÉÔ¿³¼Ô¤ÎÀÜ¶áÅù¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤Ë¤¯¤ì¤°¤ì¤âÎ±°Õ¤·¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤Ë¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ËÂÐºö¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ó¡¢¡Ò¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¹¾ì¤äÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÈò¤±¤ë¡Ó¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ´µ¯¤Î¥á¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥á¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×
¸½ÃÏºßÎ±Ë®¿Í¤Î°ÂÁ´¤µ¤¨¤ª¤Ó¤ä¤«¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¤Ç¡Ö¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×ÀïÎ¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤ÏÂçÂÇ·â¡£¤³¤ÎÀÕÇ¤¡¢°ìÂÎ¡¢Ã¯¤¬¼è¤ë¤ó¤À¡©
ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Þ¤ÇÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÁûÆ°¡£