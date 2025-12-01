アクシデントが続出したジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京）で入線後に落馬負傷した戸崎圭太騎手の状況を、ＹｏｕＴｕｂｅ【戸崎圭太のベリベリチャンネル】公式インスタグラムが１日までに明かしている。

戸崎騎手は３番人気のダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）に騎乗。際どい決着だった１、２着馬から２馬身半差の３着に入ったが、ゴール入線後に他馬と接触して落馬していた。テレビ中継では芝の上でうずくまる戸崎騎手が映ったが、同公式インスタグラムは「ジャパンＣの入線後、他馬と接触して戸崎さんが落馬するアクシデントがありました。馬場に落ちて転倒した際にラチの支柱に足を強打、担架で運ばれたそうです」と状況を説明している。

さらに「ご本人に確認したところ、検査では、骨やじん帯に異状はなかったようですが、足の腫れと内出血が出ているそうです」と負傷の状況を報告。続けて「お話する声色そのものは元気そうでしたが、現時点で次週（１２月６、７日）の騎乗については回復次第とのことで未定。平日は治療に専念するそうです。ご心配いただいたファンの皆様ありがとうございました」と締めくくっている。

戸崎騎手は、今週のチャンピオンズＣ・Ｇ１（７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）でナルカミ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）に騎乗する予定。同馬は、３歳のダート王者を決めるジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１を圧勝している。

この投稿にコメント欄では「本当に無事で良かった！」「まずはゆっくり治療に専念なさって下さい」「どうか早く回復されますように」「ドキドキハラハラしてました」「とても痛そうだったので心配してました」「ベリーベリーよかったです」「1日も早い回復を願っております」などの反応が寄せられている。