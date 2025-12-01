¤«¤ï¤¤¤¤¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¿§¤ó¤Ê»Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¡ª¡ØONE PIECE(¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹)¡ÙCHOPPER¡Çs CAFE
¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÂç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØCHOPPER¡Çs¡Ê¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¡Ù
¤½¤ó¤Ê¡ØCHOPPER¡Çs¡Ê¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¡ÖCHOPPER¡Çs CAFE¡×¤¬¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¡ØONE PIECE(¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹)¡ÙCHOPPER¡Çs CAFE¡Ê¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¥º ¥«¥Õ¥§¡Ë
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§BOX cafe&space SHIBUYA109 ½ÂÃ«Å¹
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-29-1 SHIBUYA109 ÃÏ²¼2³¬
Í½ÌóÊýË¡¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë 10:00¡Á¥«¥Õ¥§¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈOPEN¡¿12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë 18:00¡ÁÍ½Ìó¥¹¥¿¡¼¥È
Í½Ìó¶â¡§660±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨ÀèÃåÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨1¿½¹þ¤Ë¤Ä¤¡¢4ÀÊ¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
³¤Â±¤ÎÀ¤³¦¤òÈô¤Ó½Ð¤·¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇÊë¤é¤¹¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤¬SNS¤ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤äÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØCHOPPER¡Çs¡Ê¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¡Ù
2025Ç¯5·î¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤µ¤ì¤¿¡ÖCHOPPER¡Çs¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤¤¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¿§¤ó¤Ê»Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¡É¡ÖCHOPPER¡Çs CAFE¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡ù
¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤ª´é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡¢¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¤³¤Ã¤½¤êÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¥ª¥à¥é¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î¹¥Êª¤Ç¤¢¤ëÌÊ¤¢¤á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡¢¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÂç¹¥¤¤Ê´Å¤¤¤â¤Î¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌÊ¤¢¤á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³Ú¤·¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¤Û¤«¤Û¤«²¹¤Þ¤ë¥Û¥Ã¥È¥³¥³¥¢¤Ê¤É¡¢¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ°î¤ì¤ë¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤äÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
Í½Ìó¼Ô¸ÂÄê¥«¥Õ¥§ÍøÍÑÆÃÅµ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×
Í½Ìó¼Ô¸ÂÄê¥«¥Õ¥§ÍøÍÑÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢»öÁ°Í½Ìó¤ò¤´ÍøÍÑ¤·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÎÍÍ¡¹¥Ý¡¼¥º¤ä»ÅÁð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¥É¥ê¥ó¥¯ÃíÊ¸ÆÃÅµ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»æ¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×
¥É¥ê¥ó¥¯ÃíÊ¸ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»æ¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
Á´5¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡¢1ÉÊ¤Ë¤Ä¤1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹
²Á³Ê¡§1,790±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î¤ª´é¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡×
ÊÌÅº¤¨¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤ÆÌ£¤ï¤¦¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¥ª¥à¥é¥¤¥¹
²Á³Ê¡§1,590±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î¾®¤µ¤ÊÂÀ×¤ò¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×
ÂÀ×¤ÎÀè¤Ë¤Ï¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Î»³¤Ë±£¤ì¤ë¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î»Ñ¤¬¡ù
¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¥Ñ¥ó¥±¡¼¥
²Á³Ê¡§1,590±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÎÂç¹¥Êª¤ò¤Ä¤á¤³¤ó¤À¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×
ÌÊ¤¢¤á¤ä¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢´Å¤¤¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÊõ¤µ¤¬¤·¥Ñ¥Õ¥§
²Á³Ê¡§1,390±ß(ÀÇ¹þ)
Âç¹¥¤¤Ê¤ï¤¿¤¢¤á¤¬Â¸ºß´¶È´·²¤Ê¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÊõ¤µ¤¬¤·¥Ñ¥Õ¥§¡×
¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥¼¥ê¡¼¤¬¤¤é¤¤éµ±¤¯¥Ñ¥Õ¥§¤ËÂçÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤â¤°¤â¤°¥¥ã¥é¥á¥ë¥ß¥ë¥¯
¥¤¡¼¥È¥¤¥ó
²Á³Ê¡§990±ß(ÀÇ¹þ)
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡§²ÄÇ½
¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ò¤ï¤¿¤¢¤á¤ÎÄº¾å¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤â¤°¤â¤°¥¥ã¥é¥á¥ë¥ß¥ë¥¯¡×
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È
¤ï¤¿¤¢¤á¤À¤±Àè¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥ß¥ë¥¯¤Ëº®¤¼¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤×¤«¤×¤«¤¤¤Á¤´¥é¥Æ
¥¤¡¼¥È¥¤¥ó
²Á³Ê¡§1,090±ß(ÀÇ¹þ)
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡§²ÄÇ½
¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¤Î¾å¤Ë¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤×¤«¤×¤«¤¤¤Á¤´¥é¥Æ¡×
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È
¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤Î¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤ÏÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤è¤¸¤Î¤Ü¤ê¥ì¥â¥Í¡¼¥É
¥¤¡¼¥È¥¤¥ó
²Á³Ê¡§990±ß(ÀÇ¹þ)
¤ï¤¿¤¢¤á¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¤è¤¸ÅÐ¤ë¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤È¶¦¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤è¤¸¤Î¤Ü¤ê¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡×
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È
¤ï¤¿¤¢¤á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤ËÆþ¤ì¤ÆÍÏ¤«¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Û¤«¤Û¤«¥³¥³¥¢
¥¤¡¼¥È¥¤¥ó
²Á³Ê¡§990±ß(ÀÇ¹þ)
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡§²ÄÇ½
´¨¤¤Åß¤Ë¿´¤âÂÎ¤â²¹¤Þ¤ë¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Û¤«¤Û¤«¥³¥³¥¢¡×
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È
¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î¥¢¡¼¥ÈÁ´3¼ïÎà¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«°ì¤Ä¤¬¥³¥³¥¢¤Î¾å¤ËÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
SIDE DRINK
²Á³Ê¡§³Æ690±ß(ÀÇ¹þ)
¥á¥Ë¥å¡¼¡§
¡¦¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼
¡¦¥Û¥Ã¥È¥Æ¥£¡¼
¡¦¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼
¡¦¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼
¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸
¡¦¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë
¡¦¥³¡¼¥é
¥«¥Õ¥§¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥É¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÁ´Éô¤Ç7¼ïÎà¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¹ÈÃã¤Ï¥Û¥Ã¥È¤È¥¢¥¤¥¹¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ï¥ó¥ª¡¼¥À¡¼ÂÐ¾Ý³°
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÃíÊ¸ÆÃÅµÇÛÉÛÂÐ¾Ý³°¥á¥Ë¥å¡¼
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡ÖCHOPPER¡Çs CAFE¡×¤Î¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡£
¥é¥ó¥À¥à»ÅÍÍ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ä´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§¥é¥ó¥À¥à5¼ï
Í¥¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£
Á´5¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
²Á³Ê¡§990±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§¥é¥ó¥À¥à5¼ï
¥Ç¥¹¥¯¤äÃª¤Ê¤É¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡£
¥³¥¿¥Ä¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ä¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤òÊÒ¼ê¤ËÊâ¤¯»Ñ¤Ê¤É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ì¥Ð¥Ã¥¸
²Á³Ê¡§605±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§¥é¥ó¥À¥à5¼ï
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤ä¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ë»Ñ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡ù
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë2Ëç¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§880±ß(ÀÇ¹þ)
°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¡¢2Ëç¥»¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖCHOPPER¡Çs¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÖCHOPPER¡Çs CAFE¡×¤Î¥í¥´¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡£
¥«¥È¥é¥ê¡¼¤ò¼ê¤Ë¤´ÃÚÁö¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥«¥Ã¥×
²Á³Ê¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ)
É¡¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤¹¤ä¤¹¤äÌ²¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡£
¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Í¥³¤Î»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ØCHOPPER¡Çs¡Ù¾ÜºÙ
¡ØONE PIECE¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤ÎÁ¥°å¤Ç¤¢¤ê¡ÖNetflix¡×¼Â¼Ì¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤Î¼Â¼Ì²½¤â¹µ¤¨¤ëÂç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×
¡ØCHOPPER¡Çs¡Ù¤Ï¡¢³¤Â±¤ÎÀ¤³¦¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸À¤³¦¤ÇÊë¤é¤¹¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÎÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ä¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ø¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØCHOPPER¡Çs¡Ù¥³¥ó¥»¥×¥È
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤»¤«¤¤¤Ç¤¯¤é¤¹¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡©
¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£
³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤¯¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¤¾¤¸«¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î¿§¤ó¤Ê»Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤ë¥«¥Õ¥§¡£
2025Ç¯12·î24Æü¤è¤êBOX cafe&space SHIBUYA109 ½ÂÃ«Å¹¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖCHOPPER¡Çs CAFE¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
