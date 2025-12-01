『KISSA SPECIAL STARlims』の外観

富山県の氷見市谷屋は、のどかな田園風景を残す自然あふれるロケーションが魅力です。この山あいに一軒の喫茶『KISSA SPECIAL STARlims（キッサ スペシャル スターリムス）』があります。周囲には山と木々に囲まれ、思わず深呼吸したくなる澄んだ空気が魅力です。

“星空に包まれた私の場所”という意味を持つ店名の通り、夜には満天の星が広がるのだそう。外観は昔ながらの納屋を思わせる古民家スタイルですが、扉を開けば、洗練されたモダンインテリアが広がり思わず心が躍りました。

広々とした店内はどこを見ても絵になる美しさ

ショーケースには、ホームメイドの焼き菓子や、季節のフルーツをふんだんに使ったスイーツがずらり。丁寧に作られたタルトやプリン、さらに種類豊富な進化系かき氷まであります。

「キャロットケーキ」や「チョコレートテリーヌ」など焼き菓子も豊富

店内はWi-Fiとコンセントも完備していますので、旅先でちょっと作業したくなった時にもおすすめ。山に囲まれた静かな環境での作業は、都会では得られない解放感がありますよ。

白砂糖不使用の「レモンケーキ」

氷見の自然と、古民家の温もり、そしてモダンデザインが調和する『STARlims』。美しい景色とこだわりスイーツを楽しみに、ぜひ訪れてみてください。

タルトはフルーツたっぷりでした[食楽web]

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

KISSA SPECIAL STARlims

住：富山県氷見市谷屋4023－1

営：10:00～21:00、金曜、土曜、日曜、祝日10:00～24:00

https://www.instagram.com/kissa.special.starlims/