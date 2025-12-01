目黒蓮、『午後の紅茶』アンナ・マリア夫人風ロゴに変身 タンブラープレゼントキャンペーン実施
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮がブランドキャラクターを務めるキリンビバレッジ『キリン 午後の紅茶』限定デザインタンブラーが抽選で3000人に当たる「冬の、あったかタンブラープレゼントキャンペーン」が12月1日から25日まで期間限定で開催される。
【画像】目黒蓮が午後の紅茶ロゴに！オリジナルタンブラー完成
目黒をモチーフに「午後の紅茶」ロゴが施された、この冬限定デザインの特別なオリジナルタンブラー。「午後の紅茶」のホット商品※に数本に1本の確率で登場するマフラーを巻いた「アンナ・マリア夫人」のロゴ風に、ブランドキャラクターである目黒を描き起こしたオリジナルデザインとなる。※「キリン 午後の紅茶 ミルクティー ホット＆コールド 280ml ペットボトル」は対象外
タンブラーの色合いは、冬の雪景色を思わせる美しいホワイトカラーで統一。「冬の、あったかタンブラー」が日常のティータイムはもちろん、ホリデーシーズンのさまざまなシーンで気分を華やかに演出する。
同キャンペーンの参加方法は、対象となる午後の紅茶のペットボトル商品を5本購入したレシートを応募ページよりアップロードで応募完了。対象商品は全国の量販店・コンビニエンスストアで購入できる「キリン 午後の紅茶」ペットボトル商品各種となる。
