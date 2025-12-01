¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢´ë²è¡¦´ÆÆÄ¡¦½Ð±é¤Î¡È½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¡É¥³¥ó¥È¥·¥ê¡¼¥ºÇÛ¿®¡¡µµÍüÏÂÌé¡¢¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¤é»²Àï¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬´ë²è¡¦´ÆÆÄ¡¦½Ð±é¤Î»°Ìò¤òÌ³¤á¤ë¡¢¼«¿ÈÈ¯¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦12·î1Æü¤è¤êTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡Ö15¼þÇ¯¥Ý¡¼¥º¡×¤ò¤¹¤ëµµÍüÏÂÌé¡õ¾åÅÄ¿¸Ìé
¡¡Æ±´ë²è¤Ï¡¢¾åÅÄ¤¬¡Ö½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¡×¤Ë½éÄ©Àï¡£Ä¹Ç¯½ñ¤Î¯¤á¤Æ¤¤¿¥Í¥¿¤ä¹½ÁÛ¤ò¡Ö±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡¢¿·»þÂå¤Î¥³¥ó¥È¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¾åÅÄ¤È15Ç¯Íè¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ëµµÍüÏÂÌé¡¢¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¡ÊGENERATIONS¡Ë¡¢¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¢³á¸¶³ð½í¡¢Ä¹ÉÍ¹Æà¡¢À¥ÀîÍÛºÚÇµ¤Û¤«¡¢¾åÅÄ¤Î¤â¤È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿³¦·¨¡á¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢ÉÂ±¡¡¦³Ø¹»¡¦²ÈÄí¤Ê¤ÉÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÆü¾ï¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡á³¦·¨¡£°å»Õ¡¢·º»ö¡¢Éã¿Æ¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¥ã¥é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ç»Ì©¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£ÇÛ¿®¤ÏÊ¿Æü½µ5ËÜ¡¢12·î¡Á2·î¤Î3¥ö·î¤ÇÁ´60ËÜ¤ò¸ø³«Í½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ä·¿±ÇÁü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò°ì½Ö¤Ç¼æ¤¹þ¤àÃ»¼Ü¥³¥ó¥È¤ÎÌÌÇò¤µ¤òºÇÂç¸Â¤ËÄÉµá¤¹¤ë¡£
¡¡½é¤á¤Æ´ÆÆÄ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¾åÅÄ¤Ï¡ÖºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¢Êý¤È¤·¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤¿¤Î¤Ïµ®½Å¤Ê·Ð¸³¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö³§¥É¥Ã¥·¥êÃÏ¤ËÂ¤¬Ãå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤À¤±¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¤Æ¡¢ÃÏµå¤«¤é2cmÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Æ´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¢§½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¢£¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë
¡½¡½º£²ó¡¢¡Ö½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¡×¤Ç¥³¥ó¥È¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½éÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
º£Ç¯¤Î½Õº¢¡ÖÍèÇ¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤ä¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¡¢9·î¤«¤é¼ÂºÝ¤ËÆ°¤»Ï¤á¤Æ11·î¤Ë¤â¤¦»£±Æ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¿Ê¤ó¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤µ¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Ï¥Õ¥ê¤¬¤¢¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Ë¥ª¥Á¤¬Íè¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇË°¤¤º¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¥ª¥Á¤òºÇ½é¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ª¥Á¤«¤éÅ¸³«¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤ÎºÐ¤ÇÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½½é¤á¤Æ´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
ÉáÃÊ¡¢±é¼Ô¤È¤·¤ÆÂÔ¤Á¤¬È¯À¸¤¹¤ë´Ö¤â¾ÈÌÀ¤µ¤ó¤ä¥«¥á¥é¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤â´Þ¤á¤ÆºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¢Êý¤È¤·¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤¿¤Î¤Ïµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¸½¾ì¤Ç¡Ö¤³¤ì²¿ÂÔ¤Á¡©¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë±é¼Ô¤¬¤¤¤¿¤é¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
¡½¡½¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤È°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎËÜÅö¤Î¼Çµï¡¦Ç®ÎÌ¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼ã¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¤â¤½¤ÎÀ¤Âå¤Î´¶À¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ÄÀ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤ªÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³§¥É¥Ã¥·¥êÃÏ¤ËÂ¤¬Ãå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤À¤±¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¤Æ¡¢ÃÏµå¤«¤é£²cmÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¢£µµÍüÏÂÌé
¡½¡½¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤µ¤ä¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¡È³¦·¨¡É¤é¤·¤¤¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾åÅÄ´ÆÆÄ¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¼´¤Î¤¢¤ëÂæËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª½Ä·¿Æ°²è¤ÏÉáÃÊ¤Î»£±Æ¤È¤Ï²è³Ñ¤äÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤É¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯»£±Æ¤Ï¹Ô¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë½Ä·¿Æ°²è¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤Ë¿·Á¯¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡ª´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¾åÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤³¤À¤ï¤ë½ê¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¡¢¾åÅÄ´ÆÆÄ¤À¤«¤é¤³¤½ËÍ¤Ï¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¿´ÃÏ¤è¤¯³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥¯¥¹¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¸«¤ÆÄº¤±¤ë³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
¢£¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤
¡½¡½¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤µ¤ä¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¡È³¦·¨¡É¤é¤·¤¤¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
½Ä·¿¤Î±ÇÁü¤ÇÁ´¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾åÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌÌÇò¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¾ï»þÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÊÑìÔÂô¤Ê¸½¾ì¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë²ñÏÃ·à¤¬Á´¤Æ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª»ëÅÀ¤Î³¬ÁØ¤È³ÑÅÙ¤ÎÂ¿¤µ¤ËÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤òÐíâ×¤Ç¸«Æ©¤«¤·¤¿¤¤´êË¾¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÆÃ¤ËÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¢£ÊÒ´óÎÃÂÀ¡ÊGENERATIONS¡Ë
¡½¡½¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤µ¤ä¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¡È³¦·¨¡É¤é¤·¤¤¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê»£±Æ¤Ïº£²ó¤¬¤Û¤Ü½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿·¤·¤µ¤È±ü¹Ô¤¤¬ÌÌÇò¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î"³¦·¨"¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ëÀäÌ¯¤ÊÃæÆÇÀ¤¬¡¢º£²ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤ä½Ä·¿Æ°²è¤òÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤¬¤³¤Î¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤ò¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ë½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´üÂÔ¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤³¤Î"³¦·¨"¤Î¾Â¤Ë¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯
¡½¡½¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤µ¤ä¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¡È³¦·¨¡É¤é¤·¤¤¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥È¤ò¤µ¤ì¤ë»ö¤¬ËÍ¤ÏÀ¨¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£³á¸¶¤µ¤ó¡¢Ä¹ÉÍ¤µ¤ó¡¢À¥Àî¤µ¤ó¤Î¤ª¼ã¤¤½÷À¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤âËÍ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹
¡½¡½¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤¨¤Ê¤ê¤µ¤ó¡¢µµÍü¤µ¤ó¡¢ÊÒ´ó¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤ÊÊý¡¹¤Î¶¦±é¤â¾åÅÄ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ç¯Îð¤â¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¥³¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³á¸¶³ð½í
¡½¡½¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤µ¤ä¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¡È³¦·¨¡É¤é¤·¤¤¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤ò¤´Ã´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆŽ¤²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ä¥ê¥º¥à¤Ë°ã¤Ã¤¿ÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¥¢¥É¥ê¥Ö¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤ÇŽ¤Æñ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬Ž¤¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤ÇŽ¤¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ÷Î¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ä´ÖŽ¤¥¢¥É¥ê¥Ö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¼«Á³¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¾åÅÄ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥ê¥º¥à¤äŽ¤¾¯¤·¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¶õµ¤´¶¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£Ä¹ÉÍ¹Æà
¡½¡½¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤µ¤ä¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¡È³¦·¨¡É¤é¤·¤¤¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬»ä¼«¿È¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ò¸«¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤½¤Î¾ì¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤Ä¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Áá¸ý¤äÄ¹¤¤¥»¥ê¥Õ¤ò³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ê¥¤¥¹¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¸½¾ì¤¬¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¤Î¸ÄÀ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊÀäÂÐ±é¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌò¤ò¤ß¤ó¤Ê±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò´Ñ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Î°áÁõ¤ä¥á¥¤¥¯¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¢£À¥ÀîÍÛºÚÇµ
¡½¡½¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤µ¤ä¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¡È³¦·¨¡É¤é¤·¤¤¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ºÇ½é¤Ï¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ÆÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¾åÅÄ¤µ¤ó¤ä¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¶ÛÄ¥¤¬²ò¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î¸À¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Î¤Û¤¦¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È¡¢ÃúÇ«¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¡È³¦·¨¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿½Ä·¿¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢»£±ÆÃæ¤â»×¤ï¤º¾Ð¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢³Ú¤·¤¯»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ëè²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ËÜÅö¤ËÇ»¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡È¼«Ê¬¤Î¿ä¤·¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡Ä¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¥¥ì¥¥ì¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
