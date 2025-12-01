宇都宮市の小学校で児童たちが育てたレンコンが食べ頃となり２８日、収獲作業が行われました。

レンコンを収穫したのは、宇都宮市の御幸が原小学校の２年生およそ５０人です。これは２年生の生活科の学習の一環として行われているもので、ことしの５月に校舎の中庭にあるハス池に植えたレンコンが育ち、収獲となりました。

地域でハスの文化を研究している印南洋造さんの指導を受け、２０１９年ごろからレンコンの栽培が始まりました。

収穫では、ハス池の中から印南さんがレンコンを掘り出し、児童たちは１本１本丁寧に水で洗いました。

泥を洗い落とし真っ白な姿となったレンコンは、シートに並べられ、大きいもので重さは２キロほどになります。大小さまざまなレンコン、今回の収穫量は２０キロほどで例年に比べて夏の暑さもあり豊作だということです。

収獲されたレンコンは、鶏肉とみそで炒めて給食のメニューとして１２月１日、提供されます。

宇都宮市によりますと、市内の小学校でレンコンの食農体験を行っているのは、御幸が原小学校のほかには平石北小学校だけで、栃木県内でも珍しい取り組みだということです。