Ì¾¸Å²°¤Ç¥¦¥¤¥¹¥¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È Á´¹ñ¤Î¾øÎ±½ê¤äÍÌ¾¥Ð¡¼¤¬½ÐÅ¸
¡¡¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAnytime Whisky¡Ê¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡Ë2025¡×¤¬11·î8¡Á9Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Î¥µ¥«¥¨¥Ò¥í¥Ð¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¾øÎ±½ê¤ä¡¢¥¤¥ó¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ð¡¼¡¢¥Õ¡¼¥É¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¡¢ÊªÈÎ¤Ê¤É¡¢50¥Ö¡¼¥¹¡¦56¼Ò¤¬½ÐÅ¸¡£2Æü´Ö¤Ç·×Ìó2700¿Í¤¬Íè¾ì¡¢»×¤¤»×¤¤¤Ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë°û¿©Å¹¤ä¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡¦¼òÎà´Ø·¸¼Ô¤ò»Ù¤¨¡¢¸µµ¤¤Å¤±¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤Ë22Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Âç¼ê¥Ó¡¼¥ë¥á¡¼¥«¡¼4¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ÂÀÑ¾øÎ¯½ê¡¢¥¬¥¤¥¢¥Õ¥í¡¼ÀÅ²¬¾øÎ±½ê¡¢À¶½§ºù¾úÂ¤¡¢ÁêÀ¸¥æ¥Ë¥Ó¥ªÊËÆî¾øÎ±½ê¤È¤¤¤Ã¤¿³ÆÃÏ¤Î¿Íµ¤¾øÎ±½ê¤äÃÏ¸µ¼òÂ¢¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¸¡£¼«¼Ò¤Î¼çÎÏÌÃÊÁ¤ä¡¢ÉáÃÊ¤ÏÎ®ÄÌ¤·¤Ê¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£