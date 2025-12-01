¸üÀ¸»º¶È ÄÒÊª¤ÎÁÇ3ÉÊ¿·¤¿¤ËÈ¯Çä ²ÈÄí¤Ç¼êºî¤ê¡Ö¾¯ÎÌ¤ò¼ê·Ú¤Ë¡×
¡¡ÄÒÊª¤ÎÁÇ¤äÊÆ¤³¤¦¤¸À½ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¸üÀ¸»º¶È¡Ê´ôÉì¸©Í¬Èå·´¡¢Î¤Â¼½Ó²ð¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï11·î4Æü¤«¤é¡¢¡Ö¤¿¤¯¤¢¤óÄÒ¤ÎÁÇ ¤·¤½¤«¤Ä¤ªÉ÷Ì£¡×¡Ö¿·ÄÒ¤¿¤¯¤¢¤ó¤ÎÁÇ¡×¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¤·¤ÐÄÒ¤ÎÁÇ¡×¤Î3ÉÊ¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¡¢ÇÀ¶¨¥ë¡¼¥È¤òÃæ¿´¤Ë³ÈÈÎ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿©¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤äÀ¤ÂÓ¿Í¿ô¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²ÈÄí¤ÇÄÒÊª¤òºî¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¿ºòº£¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¡¢¡Ö¾¯ÎÌ¤ò¡¦¼ê·Ú¤Ë¡¦´ÊÃ±¤Ë¡×ºî¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÅêÆþ¡£ÄÒÊªÊ¸²½¤Î°Ý»ý¡¦È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤¢¤óÄÒ¤ÎÁÇ ¤·¤½¤«¤Ä¤ªÉ÷Ì£¡×¡Ê78g¡¢»²¹Í¾®Çä²Á³ÊÀÇÈ´314±ß¡Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¤¿¤¯¤¢¤óºî¤ê¤Î²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¡×¤ä¡ÖÈ¯¹Ú¤Î¼ºÇÔ¥ê¥¹¥¯¡×¤ò·Ú¸º¤·¡¢¸½Âå¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¡£¾®ÂÞ¡Ê26g¡Ë¡ß3ÂÞÆþ¤ê¤Ç¡¢1ÂÞÅö¤¿¤ê¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤À¤¤¤³¤ó¤Ï500g¤È¾¯¿Í¿ôÀ¤ÂÓ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤Ê¬ÎÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·ÄÒ¤¿¤¯¤¢¤ó¤ÎÁÇ¡×¤È¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¤·¤ÐÄÒ¤ÎÁÇ¡×¤Ï¡¢25Ç¯5·î¤Ë¹¨¾»¿©ÎÈ¸¦µæ½ê¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿ÄÒÊª¤ÎÁÇ»ö¶È¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Æ±6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖÇôÄÒ¤±¤ÎÁÇ¡×4ÉÊ¤ËÂ³¤¯¡¢¿·Å¸³«Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·ÄÒ¤¿¤¯¤¢¤ó¤ÎÁÇ¡×¡Ê500g¡¢¤¤¤ê¤Ì¤«400g¡¢ÊÌÅºÄ´Ì£ÎÁ100g¡¢Æ±800±ß¡Ë¤Ï¡¢À¸Âçº¬¡Ê´³¤·Âçº¬¤â²Ä¡Ë¤ò±öÄÒ¤±¤·¤Æ»Å¹þ¤á¤ë¼ê·Ú¤Ê¤¿¤¯¤¢¤ó¤ÎÁÇ¡£¤À¤¤¤³¤ó10Ô¤ò´Ý¤´¤È1¡Á3¤«·îÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¤·¤ÐÄÒ¤ÎÁÇ¡×¡Ê72g¡¢Æ±285±ß¡Ë¤Ï¡¢¤¤¶¤ó¤ÀÌîºÚ¤Ëº®¤¼¤Æ¡¢È¾ÆüÄÒ¤±¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£¤¤å¤¦¤ê¡¢¤«¤Ö¡¢Âçº¬¡¢¿Í»²¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢ÇòºÚ¤Ê¤É¿§¡¹¤ÊÌîºÚ¤ÈÁêÀÈ´·²¡£Í¾¤êÊªÌîºÚ¤ÎÍ¸ú¾ÃÈñ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤Û¤Î¤«¤Ê¤·¤½¤Î¹á¤ê¤ÈÅâ¿É»Ò¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡£¾®ÂÞ¡Ê18g¡Ë¡ß4ÂÞ¡£1ÂÞÅö¤¿¤êÌîºÚ300¡Á400g¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¡£
¡¡¹¨¾»¿©ÎÈ¸¦µæ½ê¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿ÄÒÊª¤ÎÁÇ»ö¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤äÈÎÇäÅ¹¤«¤é¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Èº¤¤ë¡×¡Ö¤¼¤ÒÂ³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢ÄêÈÖ¡¦¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò½ç¼¡ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè1ÃÆ¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÇôÄÒ¤±¤ÎÁÇ¡×4ÉÊ¤Ï6·î¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢¹ç·×1Ëü¸Ä°Ê¾å¤òÈÎÇä¡£¡ÖÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¯ÄÒÊªÊ¸²½¤ò¼é¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£