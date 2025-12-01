RIZINÈþ¿Í¹Êó¡Ö¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Èþ¿ÍÁª¼ê¤È¡È½÷»Ò°û¤ß²ñ¡ÉS¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡ª¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î½ÂÂÚ¡×¡ÖºÇ¹â¡×
¡¡¸µRIZIN¥¬¡¼¥ë¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¹Êó¤Î²£Åç²ÃÆà¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÈþ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡É¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤È¤Î¡È½÷»Ò°û¤ß²ñ¡É¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥±¥¤¤Á¤ã¤ó¤È°û¤ß¡¢¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥±¥¤¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î2¿Í¤Ï¡¢11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿À¸ÍÂç²ñ¤ÎPRÆ°²è¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡õ²£Åç²ÃÆà¤Î¿À¸Í½÷»Ò¤Ö¤é¤êÎ¹¡×¤ÎÃæ¤Ç¥±¥¤¥È¤Î»î¹ç¸å¤Ë¡È½÷»Ò²ñ¡É¤ò¤¹¤ëÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î½ÂÂÚ¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎÉ¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£