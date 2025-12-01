元King & Prince（元キンプリ）の岩橋玄樹が、グループ時代にメンバーと喧嘩した際のエピソードを告白した。

『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと"一時的な破局"を選択し、禁断の"公認"浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

スタジオではMCたちがパートナーとの大喧嘩の仲直り方法について語り合う中、陣内がゲストの岩橋に対し、喧嘩した際にどうするかを質問。岩橋は「僕は恋人とかじゃないんですけど、メンバーとか、前のメンバーと喧嘩しちゃった時はやっぱり周りがサポートしてくれます」と言い、「それこそ今みたいに誰かが誰かのことをサポートしてくれて、なんか仲直りしたりとか」とVTR内でこじれた元カップルの2人にナイスアシストをした女性を例に、過去のグループ内での経験を明かした。

岩橋自身は喧嘩をすると「僕、結構黙っちゃって『知らね』みたいなタイプだったんで」と口を利かなくなるタイプだったことを告白。陣内は周りを介して仲直りする方法について、「それもいいよね」とコメントしていた。