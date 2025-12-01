思わず語気を強めた。安田大サーカスのクロちゃんが11月28日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。共演者に煽られ、「現ナマで持っているからな、1億円」と明かす場面があった。

【映像】「ケチな金持ち」発言にカチンと来たクロちゃん

番組序盤でのことだった。当番組はクロちゃん、元モーニング娘。の田中れいな、元AKB48の岡部麟がそれぞれチームリーダーとなり、ボートレース予想やミニゲームで勝負する内容。この日は田中チームに属するギャルモデルのあおぽんと雨宮由乙花、アイドルグループ・SUPER☆GiRLSの鎌田彩樺が集結した。

そんな中、番組ラストでは視聴者投票でMVPを決定し、8月から12月までのセカンドシーズンで最もMVPを獲得した者にはクロちゃんがオススメの高級店に連れて行ってくれる…といったルールを説明した。ここであおぽんが「なんかクロちゃんのオススメって怖いですよね」とひと言。田中が「なんで？お金持ちよ」と反応する中、「ケチな金持ちじゃないですか」と指摘した。

これにクロちゃんは「いや、いや。言っておくけどさ」と反論。そのまま「資産で持っているわけじゃなくて、現ナマで持ってるからな、1億円」と公表した。ただ、あおぽんからは「現ナマで持っているってことは、今まで使ってこなかったから持っているってことじゃないですか」との正論。クロちゃんが言い返せずにいると、視聴者からも「貯め込んだってことだもんね」「運用は？」「金持ちはケチ」といった投稿が寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

