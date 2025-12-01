Official髭男dism、新曲「Sanitizer」をサプライズ配信 約7年ぶりノンタイアップシングル
Official髭男dismが、新曲「Sanitizer」をサプライズリリースした。約7年ぶりとなるノンタイアップシングルとして、今年の締めくくりにふさわしい一曲の配信リリースとなった。
【動画】Official髭男dism、新曲「Sanitizer」ミュージックビデオ
11月26日に突如公開されたカウントダウン付き特設サイトにて流れていたメロディーが「Sanitizer」のイントロであることが明らかとなった。同曲は、“僕”と“君”の関係性の中で、自分で打ち克ち隣に並ぶことを願うメッセージを込めたミディアムロックナンバー。スタジアム公演や夏フェスなどを経てスケール感と円熟味を増したバンドの今を詰め込んだ仕上がりとなっている。
合わせて公開されたミュージックビデオは、新保拓人監督が手掛け、北海道を舞台に食卓を囲んだり街を歩くメンバーの姿が映し出されており、楽曲の温かさを映像でも感じられる内容となっている。
12月10日にはライブ映像作品『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』のリリースも控えている。同作には、2024年11月13日に行われた神奈川・Kアリーナ横浜公演の模様が収録され、「Subtitle」「SOULSOUP」「Sharon」などアルバム『Rejoice』収録曲に加え、アニメ『アオのハコ』のオープニング主題歌「Same Blue」、ライブ定番曲「宿命」「Stand By You」など全19曲が披露されている。
さらに、2本のワンマンツアーの開催が決定している。今月より開催される『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』は、メンバー4人のみで行われる特別な編成のツアーとして、5都市10公演を予定。続く来年4月からは、全国17会場26公演におよぶ『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』がスタートする。
