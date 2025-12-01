メイプル超合金のカズレーザーが１日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、中国で要請を受け、コンサートが無念の中止となった浜崎あゆみが、インスタグラムで無観客で歌唱してきたと報告していることに、これができるのは「浜崎さんクラスじゃないとできない」と訴えた。

この日は日本人アーティストの中国公演が続々中止となっていることを取り上げた。浜崎あゆみも要請を受け、無念の中止も、インスタグラムで無観客の状態で１曲目からアンコールまで歌唱したと報告。「エンターテインメントは人と人をつなぐ架け橋であるべきで自分はその架け橋を作る側でありたいと今も強く信じています」とのメッセージも記した。

谷原章介は、この無観客ライブについて「１曲目からアンコール、どうにか映像としてファンに届けてもらいたいが、難しそうだよね」とコメント。

カズレーザーも「これ本当に浜崎あゆみさんのプライドがある行動、すごいことだけど、僕が思うに浜崎さんクラスじゃないとできない」と切り出し「不用意にマネをしたら当局から何らかの処罰とまでは言わないでも、何らかの圧力がかかる可能性がある人もいる」と指摘した。

「今後、どうなるか分からないが、（浜崎の行動は）すっごいプライドの高い、気高いことだが、安易に簡単にマネをするのは難しいと思うけど」と話していた。