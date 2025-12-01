イモトアヤコ、大皿に盛り付けられた夕食公開「ボリュームたっぷり」「ご飯が進みそう」の声
【モデルプレス＝2025/12/01】タレントのイモトアヤコが11月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食の食卓を公開した。
イモトは「晩ごはん」と記し、食卓の写真を公開。大皿に盛りつけられた餃子とトマトとアボカドの和え物、炒め物の3種の手料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「ボリュームたっぷり」「食欲そそられる」「ご飯が進みそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆イモトアヤコ、夕食の食卓公開
◆イモトアヤコの手料理に反響
