【モデルプレス＝2025/12/01】タレントのイモトアヤコが11月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食の食卓を公開した。

【写真】「イッテQ」39歳タレント「ご飯が進みそう」大皿に盛り付けられた夕食

◆イモトアヤコ、夕食の食卓公開


イモトは「晩ごはん」と記し、食卓の写真を公開。大皿に盛りつけられた餃子とトマトとアボカドの和え物、炒め物の3種の手料理を披露した。

◆イモトアヤコの手料理に反響


この投稿に、ファンからは「美味しそう」「ボリュームたっぷり」「食欲そそられる」「ご飯が進みそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

