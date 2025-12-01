安藤優子（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/01】キャスターの安藤優子が11月30日、自身のInstagramを更新。手の込んだ手料理を披露した。

【写真】66歳ベテランキャスター「見た目もお洒落すぎる」話題の手料理

◆安藤優子、手作りの食卓披露


安藤は「蕪とセロリで､カルパッチョ仕立て」「鮪のお刺身、すきみ」「生白魚の卵とじ」「セロリと豚バラ､キクラゲの塩コショウ炒め」「土鍋で炊いた松茸ご飯」と彩りが良く、栄養が考えられた数々の手料理を披露。ほかにも、レシピを公開し、「ホッとする家ご飯でした」と家での食事を楽しんだと報告した。

◆安藤優子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「美味しそう」「尊敬しちゃいます」「栄養たっぷり」「見た目もお洒落すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】