LE SSERAFIMサクラ、今冬初の手編み作品披露「まるで売り物」「器用すぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/01】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が11月30日、自身のInstagramを更新。手作りの編み物を披露した。
【写真】27歳人気K-POPメンバー「まるで売り物」と話題の手編み作品
◆LE SSERAFIMサクラ、手編み作品を披露
サクラは「今冬、初の編み物は ＃sophiehoodを編みました」とコメントし、フード付きのスカーフを編む様子を披露。完成した真っ赤なスカーフを身に着けた姿を見せた。
◆LE SSERAFIMサクラの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛い」「器用すぎる」「まるで売り物」「すごく似合ってる」「私もスカーフ作ってみようかな」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】