¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¿ûÌîÃÒÇ·¤Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀìÌç¥µ¥¤¥È¤¬àÈ¬¤ÄÅö¤¿¤êá¡Ö¥Ü¥¤¥É¤ËÊ§¤¦¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ï£·£µ¾¡£¸£·ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Î°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Ï£³£°»î¹ç¡Ê£±£µ£·²ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£±£°¾¡£±£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£¶£´¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿£²£°£²£°Ç¯¥ª¥Õ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆºÇ½ªÅª¤Ëµð¿Í¤Ë»ÄÎ±¡££²£´Ç¯¤Ï£±£µ¾¡¡Ê£´ÇÔ¡Ë¤È¸«»ö¤ÊÉü³è¤ò¿ë¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤Î¼ÂÀÓ¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤ÆÌ´¤ÎÉñÂæ¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È¤Î·ÀÌó¤Ï£³£°Âå¸åÈ¾¡¢³¤³°£Æ£Á¤È¤¢¤Ã¤Æ£±Ç¯£±£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£°²¯±ß¡Ë¡£¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥É´ü¸ÂÁ°¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÄãÌÂ¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÍÎÏ¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë²¿ÅÙ¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¼Â¸½¤»¤º¡¢¥ª¥Õ¤Ë£Æ£Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂÔ¤Ä¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö£Â£é£ò£ä£ó¡¡£×£á£ô£ã£è£å£ò¡×¤¬£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²·î£±Æü¡Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Ï¿ûÌî¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°ì°ø¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¨¥ê¥¢¥¹£Ç£Í¤òµêÃÆ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¿ûÌî¤È¤È¤â¤Ë£±Ç¯£±£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£²²¯±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Åö»þ¤Î£´£±ºÐ±¦ÏÓ¡¦¥â¡¼¥È¥ó¡Ê°úÂà¡Ë¤ò¤ä¤ê¶Ì¤Ëµó¤²¡Ö¥â¡¼¥È¥ó¤È¿ûÌî¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿£²£¸£°£°Ëü¥É¥ë¤ò¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¤¥É¤ËÊ§¤¦¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÇºá¡£¥Ü¥¤¥É¤Ï£²Ç¯£²£¹£°£°Ëü¥É¥ë¤Ç¥«¥Ö¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢£²¿Í¤Î¹ç·×³Û¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Çº£µ¨¤Ï£³£±»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£±£´¾¡£¸ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£²£±¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê£²¿Í¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Åö»þ¤Î¥¨¥ê¥¢¥¹£Ç£Í¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¡Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Î¤³¤¶¤«¤·¤¤¤³¤È¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê»Â¤ê¼Î¤Æ¡ÖÅê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ·ê¤òËä¤á¤ëÉ¬Í×¤¬»Ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÅ°ÄìÄÉµÚ¡£¡ÖºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥â¡¼¥È¥ó¤È¿ûÌî¤Ø¤ÎÅê»ñ³Û¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ü¥¤¥É¤Î£²Ç¯·ÀÌó¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬ÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥í¡¼¥Æ¤Î·ê¤ò£±¤Ä²ò¾Ã¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±´üÂÔ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¾Ú¤·¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£