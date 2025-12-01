【「やわらかタッチ体温計 ちいかわ」（3種類）】 発売中 価格：各2,178円

ドリテックは、「やわらかタッチ体温計 ちいかわ」（3種類）を「ちいかわマーケット」にて発売している。価格は各2,178円。12月1日からはドリテック公式ストアにて販売されるほか、店頭では12月上旬より順次発売予定となっている。

本商品は、アニメ「ちいかわ」に登場するキャラクターのちいかわ、ハチワレ、うさぎがデザインされたやわらかタッチの電子体温計。約15秒で素早く測定できる予測検温機能を搭載し、体温が37.8℃以上になると、ブザーのリズムが変化して知らせる。

軽量でスリムな形状に加え、先端が柔らかく曲がる設計のため、わきにフィットし、肌にやさしく触れる。また測温部には抗菌樹脂を使用しており衛生的に使用できる。より正確な測定を希望の場合は、約10分間の実測検温も可能。旅行や外出時の持ち運びに便利な専用ケースも付属する。

体温が37.8℃以上になると、ブザーのリズムが変化

先端が柔らかく曲がる設計のため、わきにフィットし、肌にやさしく触れる

パッケージ

【「やわらかタッチ体温計 ちいかわ」製品概要】

品番・JAN

・TO-206PKCK 4536117051506（ちいかわ）

・TO-206BLCK 4536117051513（ハチワレ）

・TO-206YECK 4536117051520（うさぎ）

サイズ：約140×22×12mm（幅×奥行×高さ）

重量：約13g（電池を含む）

使用電池：アルカリボタン電池 LR41×1個

保証期間：1年

医療機器認証番号：227AKBZX00022A03

(C)nagano / chiikawa committee