¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡×ËÌÀî·Ê»Ò¡¢ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ£±°Ì¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â´î¤Ö¡¡
½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬¡¢11·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ1°Ì¡×¤ò¸¬µõ¤Ë´î¤ó¤À¡£
ËÌÀî¤È¥¿¥ì¥ó¥ÈDAIGO¡Ê47¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¡ÖÍýÁÛ¤ÎÍÌ¾¿ÍÉ×ÉØ¡×¤Ç1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£2°Ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×ºÊ¡¢3°Ì¤Î¥Ò¥í¥ß¡¢¾¾ËÜ°ËÂåÉ×ºÊ¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î¥È¥Ã¥×¡£2¿Í¤Ï16Ç¯¤Ë·ëº§¡£¸½ºß¡¢5ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È1ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ÎÎÓ½¤¡Ê60¡Ë¤Ë¡Ö½é¤Î1°Ì³ÍÆÀ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ËÌÀî¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤µ¤Ì£¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¾éÃÌº®¤¸¤ê¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¼è¤ë¹ÔÆ°¤¬Áê¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¾ïÆü¤´¤í¤«¤éÀµ¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¿´³Ý¤±¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£1ÈÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ËÏÃ¤·¤¿¡£