パク・ソジュンと豪華ツーショット！『千鳥の鬼レンチャン』出演のソン・シギョンが公開「魅力ある子」【PHOTO】

日本のバラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』に出演した歌手ソン・シギョンが、俳優パク・ソジュンと会った。

ソン・シギョンは12月1日、自身のインスタグラムに「今週の『モグルテンデ』にソジュンが来る。礼儀正しくて優しいが、もじもじしながらも言うべきことは全部言う芯の強さ。謙虚さの中にある堂々さ。人懐っこさの中にある確かさ。知れば知るほどもっと知りたくなる魅力のある子」と書き込んだ。

続けて「俳優に直接OSTを頼まれるのは今回が初めて。シノプシスと台本をもらい、作品にぴったりの歌詞をシム・ヒョンボ兄さんが書いてくれた。自分はいつもそうしてきたように、キョンドになったつもりで、ジウを目の前にしているかのように歌った」と述べ、「ドラマも歌もどうか多くの愛を受ける作品になることを願う」と伝えた。

さらに「年末のコンサートで歌うつもり」と付け加えた。

ソン・シギョンが言及したOSTは、12月6日から韓国JTBCで初放送されるドラマ『明日はきっと』に関するものだ。パク・ソジュンがイ・キョンド役を、ウォン・ジアンがソ・ジウ役を演じる。日本ではAmazonプライム・ビデオで配信予定だ。

ソン・シギョンは『明日はきっと』のOST『ある日、ある心で』（原題）の歌唱を務めた。

併せて公開された写真には、ソ・シギョンとパク・ソジュンのツーショットが収められている。肩を組んだ仲睦まじい雰囲気が印象的だ。また、2人の背後に並んだ数多くの焼酎瓶が見る者の視線を引く。

（写真＝ソン・シギョンInstagram）パク・ソジュン（左）とソン・シギョン

なお、ソン・シギョンは11月30日に放送されたフジテレビ『千鳥の鬼レンチャン』に出演し、美しい歌声でスタジオと視聴者を魅了した。