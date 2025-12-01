シャニマスより「黛 冬優子」が「AXGRIT」オリジナル衣装で立体化。12月1日より予約開始
デザインココは、フィギュア「アイドルマスター シャイニーカラーズ 黛 冬優子 『AXGRIT』Ver.」をECサイト「COCOストア」にて12月1日より予約受付を開始した。発売は2027年を予定し、価格は34,980円。
本商品はSHIBUYA TSUTAYA IP書店×デザインココで立ち上げられたブランドプロジェクト「AXGRIT（アクスグリット）」第4弾として、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」よりストレイライトの「黛 冬優子」を1/7スケールフィギュア化したもの。
担当カラーを基調にした衣装は、近未来的なディテールが光るAXGRITオリジナルデザインとなっている。猫をモチーフにした反重力ユニットや、猫耳バイザー×ヘッドフォンなどカッコよさと可愛さを両立した造形となっている。
ストッキングの繊細な透け感や髪の流れまで丁寧に造形され、両手を広げて見せる柔らかな笑顔は、ライブの一瞬を切り取ったような生き生きとした仕上がり。
また、専用台座は市販のLEDライト（別売）を組み込むことで、「AXGRIT」のロゴが発光する仕様となっている。
アイドルマスター シャイニーカラーズ 黛 冬優子 「AXGRIT」Ver.】
予約期間：12月1日～2026年3月5日
2027年 発売予定
価格：34,980円
スケール：1/7
サイズ：全高約264mm（台座含む）
□ECサイト「COCOストア」
／- デザインココ (@designcoco_t) December 1, 2025
「AXGRIT」プロジェクト第4弾！
＼
『アイドルマスター シャイニーカラーズ』より、黛 冬優子が「AXGRIT」オリジナル衣装で1/7スケールフィギュア化！
☆完全受注生産☆
予約締切：3/5→https://t.co/AK3hXzIisr#AXGRIT #黛冬優子 #シャニマス #デザインココ pic.twitter.com/PPEhzWTTuy
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)AXGRIT