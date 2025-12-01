【郷原佳以】「俗悪」なセイレーンになること【絓秀実『一歩前進、二歩後退』書評】

大江における「王殺し」への拘泥の意味

文学とはつねに転向者のものである、という命題を、今年初旬に、絓秀実に依拠しつつ中村光夫を論ずる中島一夫の『アフター・リアリズム』のうちに読んだが、本書でこの命題に再会した。ただし、その「革命的批判」を遂行しつつ革命運動を担うことは転向者にしか可能ではない、という形においてである。大西巨人論に現れるこの命題は、大江健三郎論から始まり福田和也論で終わる本書の全体をある仕方で貫いている。そのことをもって二つの命題を繫ぐことも許されるかもしれないが、補助線を足すなら、両者は、中島が序文で、絓が金井美恵子論で持ち出すブランショの「文学と死への権利」の次の一節によって繫ぐことができる。「革命は作家の真実である。書くという事実そのものによって、自分は革命であり自由だけが自分をして書かせているのだと考えるに至らない作家はすべて、実際には何も書いていないのだ」。ただし、絓は同論文の恐怖政治についての一節を「奇妙で難解な」ものとして引きながら、「革命＝文学」を宣するこの一節を引いていない。なぜか。それはおそらく、絓にとっての問題は「革命運動」そのものよりも「革命運動の革命的批判」の方にあり、そのことは、上記の一節のようにただ革命＝文学の否定性を主張するだけでは表れてこないからである。いちど革命運動に躓いた者の自己批判においてしか革命運動は可能ではない、という次元で革命と文学、すなわち言語の自己反省は繫げられねばならず、ゆえに絓は、フランス革命について語るかに見えてむしろ恐怖政治について語るブランショの一節を引き、それを読んで書いたであろう深沢七郎論に、恐怖政治をもたらしたとみなされるレーニンの著作『一歩前進、二歩後退』から表題を借用した金井美恵子に「レーニン主義」を見、さらには、本書にもこの表題を冠するのである。中島の著作においては最初から「革命＝恐怖政治」と表記され、そこで「一人ひとりの市民」が「死への権利」を持つというブランショの主張は何の疑問もなく受け入れられるが、本書では、ブランショが「恐怖政治を「死への権利」の名において、間違いなく肯定している」ことは、まずもって「理解に苦しむ」ことだとされる。そのうえで、金井に仮託する形で間接的にこの謎が解かれる。言い換えれば、金井がどのように「レーニン主義」であったかを描き出すことにおいて、である。

ここで絓の方法論に触れておこう。本書を貫いて、その分析は実証的、横断的、かつ創造的である。第一と第二、第二と第三の特徴は繫がっている。本書には多数の文学作品が挙げられているが、一作品を集中的に分析するといった手法は取られていない。複数の作品を横断的に読解することによって、歴史的事象を背景に、あるテーマの描き方がどのように変化したかあるいはしなかったかを観察し、かくして、一作品のみからでは見えてこない新たな作家像を抽出する、という手法が取られる。それがもっとも入念に行われるのが第一部の大江論であり、アクロバティックに行われるのが第二部に収められた金井論である。

大江論の読解の軸は「父の不在」とそれに相即的な「狂気」である。そこで理論的支柱となるのは「トーテムとタブー」を原点とするフロイトのエディプス・コンプレクス論であり、父＝王殺しおよびそれによる父＝法の支配（近親相姦の禁止）という理論はあえて図式的に援用されている。たとえば、『万延元年のフットボール』において、父＝法の欠如と、根所蜜三郎の肛門性交や鷹四の妹との近親相姦という狂気は相即的なものである。そのうえで追究されるのは、なぜかくも狂気の横溢する大江作品において、「王殺し」への拘泥が持続するのか、という問いである。この問いは、戦後民主主義体制が、六〇年安保によって「反復」される形で遡及的に一九四五年八月に革命があったとするフィクションによって正当化されるとすれば、その場合、「「王殺し」のない市民革命など考えられるであろうか」という問いと一体となって、戦後天皇制への衝突のあり方として追究される。

対照的な「俗悪」さ

第二部以降で注目されるのは、この「未遂の王殺し」という主題が、革命の挫折の後の革命運動という主題において取り組まれることである。この挫折は本書においてたびたび、メイヤスーによるカント的認識論への批判を援用して「相関主義の危機」と呼ばれる。「相関主義」とは「相関主義の呪縛」といった形でその批判者が用いる用語である以上、この用法は違和感を禁じえず、革命家における「言語による表象＝代行の能力の失調」という、やはり繰り返し用いられる説明の方が適切であろう。しかし、これは津村喬の「ケアの論理」を論じる第二部第三章で納得されることなのだが、本書が「超越論的観念論の危機」と言わず「相関主義の危機」と言うのは、おそらく、超越論的主観性の回復によって革命が可能だと考えていないからだろう。そこで残るのが、死を賭する運動たる革命ではなく、「死への権利」としての「恐怖政治」、金井の「レーニン主義」である。

評者は本書に教えられて金井の一九六九年の深沢論を読んだ。本書の指摘する通り、金井は明らかにブランショのオルフェウス論（『文学空間』）とセイレーン論（『来るべき書物』）に拠って深沢の『楢山節考』を読解している。おりんと辰平に聞こえてくる祭りの歌がセイレーンの声であり、おりんを置いて降りてこなければならない辰平がオルフェウスである。絓の金井読解がアクロバティックなのは、この評論に引用された『文学空間』からの一節を、出典を示さずに引き、金井がむしろ「文学と死への権利」を読んでいたのではないかと示唆し、そのうえで同年のエッセイ「風化の季節」と二〇一二年の『風流夢譚』論に繫ぐことである。そこでは金井独特の皮肉によって、前者では、子供達が「俗悪」な歌謡曲によって革命的な祝祭を引き起こし、セイレーンになる様が、後者では、天皇を頂点に仰ぐ「俗悪」な現代歌人たちと、『風流夢譚』で皇族の首が飛ぶ様からの恐怖政治への連想が描かれている。四十年を隔てたエッセイを並べて対照的な俗悪さを見出す、これが絓の創造的読解である。

