「会話はできるのに、片付けができない」「なにを聞いても『どうでもいい』という」――。独居の親にみられるこうした変化を目の当たりにすると、真っ先に疑うのは認知症かもしれません。しかし原因は、認知症に限らないこともあって……。本記事では、Aさんの事例とともに親の老いへの備え方について、FPオフィスツクル代表・内田英子氏が解説します。

「お父さん、家の中どうなってるの…？」

Aさん（42歳）の父は若いころ、人付き合いも多く、仕事仲間との交流を生きがいに、管理職として忙しく働いていました。現役時代の生活は“仕事中心”。しかし、65歳でリタイアしたあとは多くのつながりが切れ、父が70歳を目前に控えた現在となっては、会話の相手は母やAさん以外にほとんどいなくなってしまったようです。

そのようななか、母が持病の悪化により、入院することに。1ヵ月経ち、Aさんは母のお見舞いにはこまめに行っていたものの、実家に帰ってくるのは久しぶり。玄関を開けた瞬間、かび臭いにおいがして、思わず足を止めました。

玄関は一見すっきりしています。ですが、居間にはゴミ箱から溢れ出したゴミが散乱。キッチンも分別されていないままの汚れたスーパーのパックの容器や割り箸、ペットボトルやお酒の空き缶などで埋め尽くされ、ガスコンロの上まで塞がっている状態でした。かろうじて洗濯は回している様子でしたが、取り込んだ洗濯物は廊下に放置されたまま。埃をかぶって、しわしわになっているものも目立ちました。

「……お父さん、これじゃゴミ屋敷じゃない……。ちょっと、どうしたの？」

振り向いた父は髪が乱れ、表情には元気がありません。仕事を生きがいにしていた姿とは、まるで別人のようでした。

Aさんの頭には真っ先に「認知症」という言葉がよぎります。

「認知症にしては、ちょっと違う」娘が感じた違和感

しかし、話してみると日付や記憶も問題なく、計算もスムーズで会話も成立します。「認知症じゃなかったの……？」 Aさんは戸惑いました。

「お金に困ってるの？ 買い物に行けないならヘルパーさんを頼もうか？」 Aさんがそう尋ねると、父は力なく首を横に振りました。

「心配ないよ。退職金も手つかずだし、年金も母さんと合わせて月28万円入ってくる。金には困ってない」

金銭的な不安はないはずの父。しかし、続けてこう漏らします。

「別に外に出たいと思わんのよ」「なにを食べたいって聞かれても、……特にない」「片づけなきゃとは思うんだけどねえ……」と気力の落ちたような言葉ばかり。

驚愕の診断結果…娘の目からあふれた涙

「このままではいけない」と感じたAさんは、嫌がる父を説得し、心療内科を受診させることにしました。

医師から告げられた診断名は、「老人性うつ（うつ病）」でした。 環境の変化や役割の喪失、配偶者の不在などが引き金となり、高齢者の気力や食欲を奪う病気です。

「お父さん、寂しかったんだね……。ごめんね、私、お母さんのことでいっぱいいっぱいになってて……」

診断を聞いたAさんの目から、涙があふれました。父の変貌の原因が「認知症」ではなく、孤独や喪失感からくる心の病だったという真相を知り、気づいてあげられなかった後悔と、原因がはっきりした安堵が入り混じった涙でした。

「年だから」で片づけると、暮らしとお金が崩れ始める

高齢の親の変化を目の当たりにしたとき、「年のせいだよね」と片づけたくなるものです。 しかし、「生活」という視点でみると、心のエネルギー低下は次のようなリスクにつながる可能性があります。

ゴミ屋敷化 → 転倒・火災リスク

食生活の乱れ → 健康悪化

気力の低下 → 体力低下・ひきこもり

家計管理ができなくなる → 税金や公共料金の滞納、詐欺被害

医療・介護費の増加や、最悪の場合、不注意による火事などで住まいを失う事態にも繋がりかねません。健康や住まい、お金へと、「暮らしの連鎖的な崩壊」を引き起こす問題なのです。

高齢親の「老い」を感じたら…まずは“暮らしとお金”、3つの対策を

もし自分の親をみていて、「精神的に弱くなっているのかも？」と思ったとき、家族としてはどのようなことをすべきでしょうか。FPとしての経験から、最初に整えるべきと考えるのは、以下の3つです。

1．大きなお金の判断は“保留”にする

気持ちが落ち込んでいるときは、判断力が鈍りがちです。早く楽になることだけを考えてしまい、視野が狭くなり、短絡的な思考に陥ってしまうことも。たとえば、下記のような大きなお金の決断には注意が必要です。

- 住み替え

- 長年続けてきた保険の解約や運用資産の売却

- 高額なお買い物

- 長期的な契約となるサブスク契約の乗り換え

こうした“大きな判断”は保留とし、あらかじめ「まず〇〇に相談する」と、家族内でルール化しておくと安心でしょう。必要に応じて、専門家の力も借りると安心です。

2．お金の流れを“できるだけシンプル”にする

日々の定期的な支払いにも注意が必要です。お金の流れが複雑になりすぎていないでしょうか。たとえば下記のような状態に心当たりがあれば黄色信号です。

- 年金の振込口座と光熱費や通信料などの引き落とし口座がバラバラ

- 複数の銀行口座を使い分けている

- クレジットカードを日常的に利用している

- 支払いが必要な税金がある

- レンタルしているものがある

こうした複雑さは、将来のトラブルにつながることもあります。事前に下記のような対策を行っておきましょう。

〇主要な支払いを同じ口座に集約する

〇使っていない銀行口座やカードは解約する

〇年間の支払いスケジュールを把握する

〇契約状況を確認する

3．家計を“ざっくり見える化”する

家計管理といえば「家計簿」をイメージする人が多いと思いますが、家計管理に必ずしも家計簿は必要ありません。家計簿をつけるには、細かな追跡作業を伴います。長年続けてきた人でなければ、年を重ねてから、ましてや精神状態が弱くなってしまっている状態では難しいでしょう。そこでおすすめなのが、「使えるお金を確認する作業」です。家族が代わって行うこともできます。

〇記帳し、すべての収入を確認する

〇通帳や請求書などから固定支出を把握し、年ベースで計算する

〇これから必要な大きなお金の予定（入院費用や施設入居費用・住宅修繕費用など）を確認する

最終的に、相続手続きなどの負担を減らすことにもつながります。

「年だから仕方ない」ではなく、“暮らしの土台”を整える

高齢の親の変化をみたとき、「年だから仕方ないのかな」と思ってしまいがちですが、気力の低下は暮らしとお金のトラブルにつながりやすいものです。

医療機関にかかり、医療からのサポートを受けることはもちろん大切ですが、それと同時に生活がこれ以上崩れないよう“土台”を整えることも重要になります。

親の心と暮らしが揺れているとき、家族ができる最も大切なサポートは、“未来の選択肢を残しておくこと”なのかもしれません。「最近ちょっと気になるな」と感じたときこそ、無理のない範囲で整えていくことが、親自身の生活の安心にも、家族の安心にもつながっていくはずです。

