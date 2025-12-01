巨人、ヤンキースなどでプレーした松井秀喜氏（51＝ヤンキースGM特別アドバイザー）が11月30日に放送されたフジテレビ「すぽると！」（日曜後11・45）にVTR出演。自身が思う珍プレーNO.1を明かした。

松井氏は今月4日に放送される「プロ野球珍プレー好プレー大賞2025」（後7・00〜）に出演しており、番組の宣伝も兼ねてVTR出演。そこで、すぽると！のシーズンオフ恒例の人気企画「100人分の1位」とスペシャルコラボし、松井氏が選ぶ珍プレーNO.1を発表した。

松井氏は「自分がその場にいたという意味では、甲子園の延長戦で槙原さんがピッチャーで敬遠していたんです。敬遠していた球を新庄さんがカーンって打ってサヨナラ負けした」と1999年6月12日の阪神―巨人戦（甲子園）で延長12回1死一、三塁で新庄剛志（現日本ハム監督）が槙原寛己投手の敬遠球を左前サヨナラ安打にした場面を選んだ。

その理由として「当時の中では一番、え！？とあ然とした。ちゃんと投げろよって…。センターから見ていたけどウソでしょって思いました」と中堅手としてグラウンドにいたからこそ驚いたと振り返りつつ「（打たれた槙原が）先輩なのであんま言うと…」と笑っていた。