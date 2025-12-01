静岡新球団で何が起きているのか ハヤテ223とくふうHDがネーミングライツ巡り対立
静岡県を拠点とし、プロ野球ウエスタン・リーグに参加している新球団「くふうハヤテベンチャーズ静岡」を巡り、ネーミングライツ契約を含む資本業務提携を締結していたハヤテ223株式会社と、くふうカンパニーホールディングス株式会社の関係が契約解除へと発展した。
くふうカンパニーホールディングスは11月28日、ハヤテ223との資本業務提携契約書を「一部契約不履行」により解除したと発表した。一方のハヤテ223は11月30日付で、自社側は「契約を適切に全うしている」とする声明を公表し、両社の主張は食い違っている。
くふうカンパニーホールディングスによると、同社は2024年より静岡県を本拠とする新球団のネーミングライツを取得し、ハヤテ223と資本業務提携契約を結んでいた。しかし「ハヤテ223がネーミングライツの重要な一部契約不履行であった」とし、協議を重ねたものの解決に至らず、契約の解除を通知したという。なお、相手先の詳細については「同意がとれていない」ため記載しないとしている。
これに対しハヤテ223は、球団名にライツホルダーの社名を冠したまま2025年シーズンを満了したと説明した上で、ネーミングライツ料の支払いを受けていないと主張した。
さらに、未払いのまま一方的に契約解除を告げられたとし、「夢を信じて新たな球団に集まった若者の挑戦を阻害する行為であり、悲しみを禁じえません」と強い遺憾の意を示した。
ハヤテ223は今後も球団運営を継続するとしており、2026年シーズンに向けた新入団予定選手の情報を12月初旬から順次報告していく方針を示した。
両社の発表はそれぞれの主張が対立しており、契約不履行の有無や経緯について共通の見解は示されていない。今後、くふうカンパニーホールディングスは業績への影響を精査するとしている。今回の契約解除が新球団の運営体制や来季準備にどの程度影響を及ぼすのか、注目が集まっている。
【お知らせ】
球団ネーミングライツについて、お知らせいたします。
詳細はHPをご確認ください。https://t.co/Aix28XnEB0#くふうハヤテベンチャーズ静岡#くふうハヤテ
— くふうハヤテベンチャーズ静岡【公式】 (@hayate_bc) November 30, 2025
＜参考・引用＞
くふうハヤテベンチャーズ静岡「球団ネーミングライツについて」（11月30日）
株式会社くふうカンパニーホールディングス「ハヤテ 223 株式会社との資本業務提携契約書の解除に関するお知らせ」（11月28日）