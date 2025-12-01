±©Ä»¿µ°ì¡¡¸º¾¯¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ä¼¼¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡ÖÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±©Ä»¿µ°ì¡Ê54¡Ë¤¬1Æü¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤Î¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£µÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¹ÄÂ²¿ô¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï30Æü¡¢´ÔÎñ¤È¤Ê¤ë60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¹âÎð²½¤â´Þ¤á¤Æ¸øÅª¤Ê³èÆ°¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÁ´ÂÎÅª¤Ê¸øÅª¤Ê³èÆ°¤Îµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤·¤«º£¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¸½ºß¹Ä¼¼¤Ï16¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¤¦¤ÁÌ¤º§¤Î¹ÄÂ²Êý¤Ï6¿Í¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÍª¿Î¤µ¤Þ¤ò½ü¤¯5¿Í¤ÏÁ´°÷½÷À¤Ç¡¢º£¸å·ëº§¤Ç¹Ä¼¼¤òÎ¥¤ì¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Í¿ÌîÅÞ¤Ç¹Ä¼¼ÅµÈÏ²þÀµ¤ÎµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÄÂ²¿ô³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´ÂÎ²ñµÄ¤Ç¤Ï¹ÄÅý¤ËÂ°¤¹¤ëÃË·ÏÃË»Ò¤ÎÍÜ»Ò±ïÁÈ¤òÇ§¤á¤ë°Æ¤ä¡¢½÷À¹ÄÂ²¤¬º§°ù¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÊÝ»ý¤¹¤ë°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌîÅÞ´Ö¤Ç³Ö¤¿¤ê¤Ï²ò¾Ã¤»¤º¡¢¹ç°Õ¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Ä¼¼¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±©Ä»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö½ô³°¹ñ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¥é¥ª¥¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÊÛ¸î»Î¤Î±îÅÄº´À¤»á¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¹ñ²ÈÆüËÜ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½ÅÍ×¤«¤Ê¡×¤È¸«²ò¡£¤³¤ì¤Ë¡¢±©Ä»¥¢¥Ê¤â¡ÖÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£