闇を照らす頼もしい味方。

夜中に起きてトイレに行く時や、真っ暗な物置に入る時など、センサーライトで足元を照らすと安心・安全。でもライトはずっと備え付けなの、ちょっともったいないような？

壁に常駐→外すと懐中電灯

サンワサプライの充電式LED人感明暗センサーライト｢LED-SL1｣は、いつもならセンサーライトですがコンセントから引っこ抜くと懐中電灯になる1台2役のスグレモノです。

センサーは暗い場所でのみ反応し、20秒ほどで消灯するので省エネです。直前までコンセントに刺さっているので、いつでもフル充電状態。抜いたらすぐ光りますが、電源ボタンの短押しでオレンジ色のフロントライト→懐中電灯→懐中電灯点滅に切り替わります。

スポットライトに早変わり

｢コ｣の字型パーツは前後に回転し、底面の磁石で金属面にくっつきます。ずっと手持ちである必要はなく、手元を照らすスポットライトとしても活躍します。

我が家は部屋を出たら点くようにしているので、毎晩の暗い階段移動で安心。もちろん防災用としてもOK。懐中電灯なら約5時間、フロントライトは約16時間使い続けられます。

今なら30％オフで買えるので、防災の日を待たずにポチってみましょう。

