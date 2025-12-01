「2-Way人感センサー」がセール中。壁から外せば懐中電灯になるスグレモノ
2025年のAmazonブラックフライデーもあとわずか。
11日間つづいたセール期間の中で、とくに人気だったセール商品をあらためて紹介します。
（2025年11月21日に公開された記事の再掲載です。）
闇を照らす頼もしい味方。
夜中に起きてトイレに行く時や、真っ暗な物置に入る時など、センサーライトで足元を照らすと安心・安全。でもライトはずっと備え付けなの、ちょっともったいないような？
壁に常駐→外すと懐中電灯
サンワサプライの充電式LED人感明暗センサーライト｢LED-SL1｣は、いつもならセンサーライトですがコンセントから引っこ抜くと懐中電灯になる1台2役のスグレモノです。
センサーは暗い場所でのみ反応し、20秒ほどで消灯するので省エネです。直前までコンセントに刺さっているので、いつでもフル充電状態。抜いたらすぐ光りますが、電源ボタンの短押しでオレンジ色のフロントライト→懐中電灯→懐中電灯点滅に切り替わります。
スポットライトに早変わり
｢コ｣の字型パーツは前後に回転し、底面の磁石で金属面にくっつきます。ずっと手持ちである必要はなく、手元を照らすスポットライトとしても活躍します。
我が家は部屋を出たら点くようにしているので、毎晩の暗い階段移動で安心。もちろん防災用としてもOK。懐中電灯なら約5時間、フロントライトは約16時間使い続けられます。
今なら30％オフで買えるので、防災の日を待たずにポチってみましょう。
