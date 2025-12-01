ファミリアのPOP‐UP第2弾がルミネ新宿に登場！大人可愛い雑貨が勢ぞろい

ファミリアの世界観が彩る“クマちゃんづくし”のPOP‐UPショップが、12月15日～12月25日の期間限定でルミネ新宿に再登場します。前回も好評だった大人向け雑貨のラインナップがさらに進化し、先行販売の巾着やセルフケアアイテム、ホリデーシーズンにぴったりのスペシャル雑貨まで充実。パステルカラーに包まれたフォトジェニックな空間で、思わず手に取りたくなるアイテムとの出会いが待っています♡

フォトジェニックな空間に広がる限定ショップ

ショップはパステルカラーをベースに、クマちゃんバルーンや星形ネオンがきらめく愛らしい空間。

思わず写真を撮りたくなるフォトスポットが散りばめられ、色とりどりのアイテムが並ぶ空間そのものが癒しのステージです。

ショップデザインとリンクしたカラーリングの雑貨は、大人のライフスタイルにそっと寄り添いながら日常の瞬間を彩ってくれます。

先行販売巾着＆ライフスタイル雑貨が充実

POP‐UP先行販売となる巾着は、荷物整理に便利なLサイズ（7,700円）と小物用のSサイズ（1,980円）の2種類。

ほかにも、毎日のケアタイムを優しく包むスカルプブラシ（3,630円）、フェイスパック（880円）、ヘアバンド（4,950円）、アームバンド（4,950円）、タオルハンカチ（3,300円）などをラインナップ。

パステルカラーのクマちゃんアートが、忙しい毎日にひと息つける癒しを運んでくれます♪

ホリデー限定コレクションも必見

Christmas Collection 2025では、ホワイトツイード素材のバッグ（27,500円）やショルダーバッグ（24,200円）、フラットポーチ（16,500円）など、季節感あふれる優美なアイテムが登場。

クマちゃんフェイスのチャームポーチ（9,350円）、チャーム（4,950円）、クリスマスツリー型のホリデーマグ（9,900円）など、ギフトにぴったりの雑貨も豊富に揃います。

大切な人へのプレゼントにも、自分へのご褒美にもおすすめです。

今年の冬はファミリアの世界で心ほどける時間を

12月15日から始まる今回のPOP‐UPショップは、日々の生活にそっと寄り添う癒しの雑貨から、ホリデーシーズンを華やかに彩るアイテムまで揃う特別な空間。

実際に手に取って選べるのは、この期間だけの贅沢です。通勤・通学やショッピングの合間に立ち寄れば、大人になっても心躍る“かわいい”に出会えるはず。

ファミリアの温もりを感じながら、冬の日常を少しだけ特別にしてみませんか♡