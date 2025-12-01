Image: Amazon

ワイヤレス充電、これだけで環境が整います。

世は大ワイヤレス時代。スマホもイヤホンも猫も杓子もワイヤレス。まぁ、理由もわかります。便利ですから！

でも、便利さはわかりつつも、まだ手を出せていない有線派も多いはず。

そこでちょうどいいやつ、掘り出しておきました。おそらく、今回のブラックフライデーで最も手軽にワイヤレス充電環境を整えられるよセットです。

Anker 633 Magnetic Wireless Charger 8,990円 Amazonで見る PR PR

「Anker 633 Magnetic Wireless Charger」。これ元値1.3万くらいするのですが、セールで31％OFFの8,990円。かなりガッツリの値下がりですね！

これを買うだけで…

・ワイヤレス充電パッド ・ワイヤレスモバイルバッテリー ・USB-Cケーブル ・25Wの充電器

と、必要な環境が一式揃っちゃうのがポイント。

つまり、ワイヤレス充電のスターターキットであり、1台で家でも外でも充電が完結するハッピーセットです。やっぱAnker、役立つものをうまくまとめてくるなぁ。

普段はワイヤレス充電器、出かけるときはそのまま持ってけ！

Image: Amazon

何がいいかというと、家でも外でも役立つところ。

自宅のデスクでは、ワイヤレス充電器。スマホを置くだけピタッとくっついて充電できる便利な指定席として活躍。しかもイヤホンも同時に充電できます。便利ですね。

そして仕事に学校にと出かけるときは、スッと上に引き抜けば5000mAhのモバイルバッテリーとしてそのまま持っていけるんです。使い勝手最高じゃないか！

ちなみに、充電速度は最大7.5Wなのでゆっくり。ここだけちょっとネックですね。

でも、ちびちびと充電できて、iPhoneの稼働時間を伸ばせると考えると十分便利。充電関連の「こうだったらいいな」を1台で叶えてくれるので、安いうちにポチっておくのが勝利。

さぁ、ワイヤレス充電、始めましょうか！

Source: Amazon