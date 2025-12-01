空港の清潔さベスト10、「横綱相撲」の日本に対し桃園空港も9位に浮上―台湾メディア

台湾メディアの三立新聞網はこのほど、英国に拠点を置き航空サービスの調査で権威を認められるスカイトラックスによる2025年版の世界の空港の清潔度ランキングを紹介する記事を発表した。日本の空港は、羽田空港が連続5回で世界で最も清潔な空港と認められ、上位10位に4空港が入るなど圧倒的な成績を収めた。一方で、台湾の桃園空港は前年の43位から9位に急浮上した。

スカイトラックスによる世界の空港の清潔度ランキングの上位10位までは以下の通りだ。

1．東京羽田空港（日本）：長年にわたり首位を維持。

羽田国際空港



2．シンガポール・チャンギ空港（シンガポール）：アジアの空港の中でも衛生面での重要な存在。

チャンギ国際空港



3．ハマド国際空港（カタール）：中東地域の現代化の代表。

ハマド国際空港



4．ソウル仁川国際空港（韓国）：北東アジアの主要な玄関口空港。

仁川国際空港



5．香港国際空港（香港）：昨年より順位がわずかに下落。

香港国際空港



6．名古屋中部国際空港（日本）：日本は4大空港がすべてランクイン。

中部国際空港



7．東京成田国際空港（日本）：日本は4大空港がすべてランクイン。

成田国際空港



8．関西国際空港（日本）：日本は4大空港がすべてランクイン。

関西国際空港



9．台湾桃園国際空港（台湾）：見事に世界トップ10入り。

桃園国際空港



10．チューリッヒ空港（スイス）：唯一ランクインした欧州の空港。

チューリッヒ空港



注目すべきは、日本が今回の選考で極めて輝かしい成績を収めたことだ。羽田空港のほか、名古屋中部国際空港（6位）、東京成田国際空港（7位）、関西国際空港（8位）が上位10位以内に選ばれ、日本の空港トップ10空港のうち4空港を占めた。このことは公共衛生と細部の維持における極限的な水準を実現していることを意味する。日本は世界の空港の清潔度を主導する立場になった。

報道によれば、スカイトラックスの選考基準は旅客が直感的に感じ取れる多くの細部を含んでいる。トイレの清潔度、待合室や保安検査区の清潔度、飲食施設の衛生管理から公共区域の空気の質や設備の維持状態までのすべてが評価基準に含まれる。

24年に桃園空港の清潔さは世界百大空港の中で43位だった。今年は順位が急上昇して9位を獲得した。 ケープタウン空港



新型コロナウイルス感染症の流行以来、「清潔さは安心」という考え方が、旅客が空港を選ぶ際の重要な要素になった。桃園空港は近年、清掃に関連する設備の水準を積極的に向上させ、現代化された清掃システムを大規模に導入し、さらに旅客の意見をフィードバックする仕組みを整備してサービスの細部を改善してきた。こうした細部へのこだわりが、桃園空港を国際的な評価で高く認められる結果につながった。 上海虹橋国際空港



スカイトラックスの調査結果は同時に各大陸で最も清潔な空港も列挙した。例えば、アフリカでは南アフリカのケープタウン空港が1位を獲得し、中国では上海虹橋空港が1位、中東地域ではバーレーン国際空港が1位、北米地域ではモントリオール空港が1位を獲得した。 バーレーン国際空港



この世界的な評価の動向は、空港の清掃維持とサービスがもはや単に「最低限、備えていること」ではなく、世界の航空業界における競争の極めて重要な部分になったことを示す。桃園空港が世界トップ10内の清潔な空港に登場したことは大きな成果だった。しかしさらに難しいのは「清潔さの維持と向上」だ。旅客数が回復し、便数が増加し、利用率が上昇する状況で、清掃と清潔さの維持、廃棄物処理、消毒頻度などがさらに困難な状況に直面する可能性がある。安定した人員確保や資源、管理制度が欠ければ、競争力を長期にわたって維持することは難しいかもしれない。（翻訳・編集/如月隼人）