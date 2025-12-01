ÃæÆü¡¢Ê¿ÏÂµ§Ç°¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡Ø¸÷¤ÎÀÞ¤êÄá¡Ù¤òÀßÃÖ
¡¡ÃæÆü¤Ï1Æü¡¢Ê¿ÏÂµ§Ç°¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡Ø¸÷¤ÎÀÞ¤êÄá¡Ù¤ò2³¬¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¥Ã¥¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤¬·ú¤Ä¤³¤ÎÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»°É©½Å¹©¶ÈÌ¾¸Å²°È¯Æ°µ¡À½ºî½êÂç¹¬¹©¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢1944Ç¯12·î13Æü¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢·×7ÅÙ¤Î¶õ½±¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÃæÆüµåÃÄ¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Ê¿ÏÂµ§Ç°¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡Ø¸÷¤ÎÀÞ¤êÄá¡Ù¤ò¥É¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¥Ã¥¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÀßÃÖ¡£
¡¡¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥ÈÉÕ¶á¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹¤äÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¤Ê¤É¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀßÃÖ¡£
¢§ ³µÍ×
¢£ÀßÃÖ´ü´Ö¡¡2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë17:00¡Á2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡ËÍ½Äê
¢£ÀßÃÖ¾ì½ê¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¥Ã¥2¥²¡¼¥ÈÁ°¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×Æâ
¡öÌë´Ö¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡Ê17:00¡Á23:00¤òÍ½Äê¡Ë
¢£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¿¦°÷¤Û¤«´Ø·¸¼Ô¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ê¤É79¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅ¸¼¨¡ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¤¢¤ê¡Ë
¡ö12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´Ö¤Î¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥×¥ê¥º¥Þ¥¯¥é¥Ö¡×±Ä¶ÈÆü¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸µÆþ¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀßÃÖÍ½Äê