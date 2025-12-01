ビッグボーイ「冬の福袋」予約販売開始！ アメリカ旅をイメージした“バッグ”など展開
ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」と「ヴィクトリアステーション」は、11月28日（金）から、オリジナルデザインの「ビッグボーイ冬の福袋2026」の抽選予約販売を開始した。
【写真】バッグとおそろいの総柄をデザイン！ 「ブランケット」など福袋の詳細
■日常で役立つグッズがそろう
今回発売される「ビッグボーイ冬の福袋2026」は、全国の「ビッグボーイ」と「ヴィクトリアステーション」で利用可能な4000円分の食事券に加え、アメリカ旅をイメージしたオリジナル限定グッズが入った数量限定の福袋。
マスコットキャラクター“ボビーくん”のオリジナルロゴをあしらった「帆布ポケットバッグ」は、前面の3つのポケットと内ポケットを備えており、収納力抜群。持ち手が長めなデザインのため、肩に掛けて持ち運ぶことができる。
また、優しい肌触りで総柄が目を引く「ブランケット」が展開されるほか、シンプルなオリジナルロゴを施した「ステンレスマグカップ」、「窓付き缶ケース」、「フードクリップ」も用意され、日常で役立つグッズがそろう。
なお、抽選予約受付は11月28日（金）10時00分〜12月12日（金）23時59分で、結果発表は12月19日（金）16時00分〜18時00分ごろにメールを配信予定。当選者は、2026年1月1日（木・祝）〜2026年1月13日（火）の期間、希望の店舗にて受取ができる。
