「初めまして。四方田修平です」大分が新監督の就任を発表。J１昇格経験のある52歳「湧き上がるサッカーを目指していきます」
大分トリニータは12月１日、四方田修平氏が2026シーズンより監督に就任することを発表した。
「大分トリニータファミリーの皆さま初めまして。四方田修平です」
新指揮官はクラブの公式サイトを通じ、「この度、大分トリニータの監督に就任することになりました」と報告。次のように意気込みを伝える。
「初の九州、大分という新天地で指揮を執れる事を光栄に思います。シーズンを通して、応援してくださる方が楽しんでいただけるような、湧き上がるサッカーを目指していきます。このチームに呼んでいただいたご縁を大切に、皆さまのご期待に添えるよう全力を尽くします」
過去に北海道コンサドーレ札幌や横浜FCの監督を歴任し、いずれのクラブでもJ１昇格に導く手腕を発揮。実績十分の52歳は、大分の地でも期待に応えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
「大分トリニータファミリーの皆さま初めまして。四方田修平です」
新指揮官はクラブの公式サイトを通じ、「この度、大分トリニータの監督に就任することになりました」と報告。次のように意気込みを伝える。
「初の九州、大分という新天地で指揮を執れる事を光栄に思います。シーズンを通して、応援してくださる方が楽しんでいただけるような、湧き上がるサッカーを目指していきます。このチームに呼んでいただいたご縁を大切に、皆さまのご期待に添えるよう全力を尽くします」
過去に北海道コンサドーレ札幌や横浜FCの監督を歴任し、いずれのクラブでもJ１昇格に導く手腕を発揮。実績十分の52歳は、大分の地でも期待に応えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集