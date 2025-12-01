»³²¼¹¬µ±¡¡½éÏ¢¥É¥é¡Ö·¯¤Î²Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÇÅö»þ²ù¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÃËÀ5¿ÍÁÈ¡ÖWILD¡¡BLUE¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î»³²¼¹¬µ±¡Ê24¡Ë¤¬1Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡22Ç¯10·î´üTBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤Î²Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ç¡¢¼Çµï½éÄ©Àï¤Ê¤¬¤éÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³²¼¡£ºîÉÊÆâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦8LOOM¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¸þ°æ·Å¤«¤é¡Ö²ù¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¤·¤¿½Ö´Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5ÏÃ¤¬¡Ê¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¡Ë¾®Ìî»û¤Î¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼²ó¤Ç¡£½é¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È1ÏÃ¤ÎÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¸æ¼Çµï¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤È½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤á¤Ã¤Á¤ã²ù¤·¤¯¤Æ¡×¤È¸å²ù¡£¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤ÇÁê¼ê¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î¸æ¼Çµï¤ò¼õ¤±¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£