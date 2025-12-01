¡È¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÉµÈÂôÍª¡Ö¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ä¡×¡¡¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¼«»£¤êS¡ª¡Ö¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÍª¡Ê47¡Ë¤¬11·î30Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖTBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù @royalfamily_tbs ¤Î½é²óÊüÁ÷Á°¤Ï¶¥ÇÏ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤«¤é¡Ø¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡ØÇÏ·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡ØÇÏ¤¬²Ä°¦¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¶¥ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¡È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë1¿Í¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¶¥ÇÏ¤Î¿¼¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼ÂºÝ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¡¢¤ªÇÏ¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£ÅÙ½é¤á¤Æ¶¥ÇÏ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯·×²è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥É¥é¥Þ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡È¶¥ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤òÃÎ¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£