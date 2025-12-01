【ライブレポート】YOASOBI、初の全国ホールツアー完走 40公演・7万5千人を動員した集大成、沖縄ファイナルで魅せた感動の一夜
YOASOBIが、今年7月より約5ヶ月間にわたって開催してきた自身初の全国ホールツアー『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA』を、11月29日、30日の沖縄公演2Daysをもって完走した。全国14ヶ所・全40公演のチケットはすべて即完売し、累計約7万5千人を動員。これまで足を運ぶことのできなかった各地を巡り、メンバー自らの「より近い距離で音楽を届けたい」という想いが具現化されたツアーとなった。
ファイナル公演の会場となった沖縄コンベンションセンターでは、「Welcome to Wonderland」と繰り返されるSEからスタートし、「アイドル」「祝福」「UNDEAD」と立て続けに披露。客席との距離が近いホールならではの空間を活かした演出が光った。中盤には、ikura発案のアコースティックセッションコーナーを実施。選ばれた観客のすぐそばで歌うという演出に、涙を流すファンの姿も見られた。
後半には、「舞台に立って」「怪物」「セブンティーン」「群青」などを次々と展開し、会場の熱気は最高潮へ。アンコールでは、最新曲「劇上」とデビュー曲「夜に駆ける」で締めくくられ、感動的なフィナーレを迎えた。
ライブ本編だけでなく、各地で展開された『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA 〜WANPAKU MATSURI〜』では、ライブチケットを持たない人でも楽しめる屋外企画を展開。オリジナルカレーやご当地グルメの販売、移動式書店とのコラボレーションなどのほか、熊本と沖縄公演では、会場近くでパブリックビューイングも実施された。ライブにとどまらず地域全体を巻き込み、5ヶ月にわたり“ワンダーランド”を築き上げてきた。
千秋楽となった沖縄公演では、日本人アーティストとして初となる「アジア10大ドーム＆スタジアムツアー」開催が発表され、YOASOBIのさらなる飛躍に大きな期待が寄せられている。
