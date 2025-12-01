九州若手劇団アワード！2025 受賞団体・フォルクテイル（長崎県諫早市）

九州若手劇団アワード！2025は長崎県諫早市の劇団『フォルクテイル』が受賞

九州の若手劇団を応援する「九州若手劇団アワード！」の2025年度（第6回）アワード受賞団体が決定した。

今年度選出されたのは、長崎県諫早市を拠点に活動する劇団「フォルクテイル」。

「九州若手劇団アワード！」は、2019年から始まった【九州で活躍する若手劇団を応援する企画】。九州各地域の劇作家・演出家・プロデューサーらをリコメンダーとして招き、九州各地の若手劇団から推薦団体を挙げてもらい、その中から選定委員が審査を行いアワード受賞団体を決定する。受賞団体には賞金8万円と、クラウドファンディングで集まった寄付金が贈られる。

フォルクテイルは、オリジナル脚本の上演を中心としながら、オスカー・ワイルド作「ナイチンゲールとバラの花」など童話作品の改作や、岸田國士「紙風船」の上演にも取り組んできた劇団だ。

さらに、あらかじめ台本を用意しないインプロパフォーマンス企画「ちゃちゃっと一品」を継続的に実施し、旗揚げから三年で約15本以上の作品を上演してきた。戯曲の物語世界を丁寧に掘り下げながら、出演する俳優の成長と、劇場に足を運んだ観客が楽しめる作品づくりを第一に掲げて活動を続けている。

2025年度（第6回）の最終候補として名前が挙がったのは、劇団怜（佐賀）、CONTE & ACT 噐（熊本）、演劇空間ロッカクナット（福岡）、ユニットろむ（宮崎）、フォルクテイル（長崎）の5団体。

この中から、活動の継続性や作品のクオリティ、地域との関わり方などを踏まえて、フォルクテイルが今年度のアワード受賞団体として選出された。

当企画と並行して、受賞団体への寄付を募るクラウドファンディングも実施されている。寄付金は賞金とともにフォルクテイルへ贈られ、今後の創作活動や地域での取り組みに活かされる予定だ。企画公式サイトでは、フォルクテイルからのメッセージや、これまでの受賞団体の情報も公開されている。

九州若手劇団アワード！とは 九州若手劇団アワード！は、九州で意欲的な活動を続ける若手劇団を見つけ、より多くの人に知ってもらうことを目的とした企画として、2019年度にスタートした。 九州各地のリコメンダーから推薦された若手劇団の中から、選定委員による審査でアワード受賞団体を決定。受賞団体には賞金と、クラウドファンディングを通じて集まった寄付金が贈られる。

「他の地域から九州の演劇シーンを見たときに、情報が届きにくく、若手劇団が評価される場が少ない」という現状を踏まえ、九州内外に向けて劇団の名前と活動を発信していくことを目指している。 これまでに、演劇集団宇宙水槽（鹿児島）、劇団ZIG.ZAG.BITE（福岡）、くまもと演タメ学園生徒会（熊本）、劇団佐賀さわげ（佐賀）、総合創作団体Kimamass（長崎）といった団体がアワードを受賞してきた。

中野俊太郎（フォルクテイル代表） このまま長崎県県央を拠点にさらに精力的に演劇活動を続け、演劇のノウハウを活かして出来る色んなことに挑戦していきたい。

欲を言えばもっと大勢の人を巻き込み、文化的で楽しい経験をより広い規模で共有できれば幸い。 …という文章をちょうど三年前に書いていたようなのですが、今でも大きく目標は変わらず長崎で演劇に関わる人口を増やし、広げることです。三年前よりは確実に少しずつ実現できているような気がします。今後もますます邁進するつもりです。



本企画の詳細や、フォルクテイルをはじめとする最終候補5団体の情報は、九州若手劇団アワード！公式サイトで確認できる。

最新情報や団体の活動の様子は、各劇団のSNS等でも発信されている。

https://sites.google.com/view/kyushu-award/

（文：本田範隆 監修：エントレ編集部）