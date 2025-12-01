西野カナ、ミニボトムから美脚スラリ「異次元のスタイル」「ギャル感最高」と反響
【モデルプレス＝2025/12/01】歌手の西野カナが11月30日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニボトムと自身のグッズトレーナーのコーディネートを披露した。
【写真】36歳美人歌手「ギャル感最高」美脚際立つミニボトム姿
西野は「Sサイズ着たで」とコメントし、12月17日・18日にKアリーナ横浜で開催される「ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live ”Christmas Magic”」のオフィシャルグッズのボルドーとグレーのトレーナー2種を着用したコーディネートを披露。ボルドーには同色のボルドーのバルーンミニボトムを、薄いグレーには濃いグレーのミニボトムを合わせ、スラリと美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「上級者の着こなし」「ファッションリーダー」「異次元のスタイル」「ギャル感最高」「真似したい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆西野カナ、美脚際立つミニボトムコーデ披露
