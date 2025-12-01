ZEROBASEONE、活動2ヶ月延長を報告「大きな愛に応えたいというメンバーの同意によるもの」
【モデルプレス＝2025/12/01】グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE（ZB1 読み：ゼロベースワン／略称：ゼベワン）の所属事務所・WAKEONEが12月1日、公式X（旧Twitter）を更新。今後の活動について報告した。
【写真】ZB1メンバーの鍛え上げられた肉体美
同事務所は、「ZEROBASEONE活動に関するお知らせ」と題し、お知らせを掲載。「まず、ZEROBASONEを変わらず応援してくださるZEROSEの皆さまに心より感謝申し上げます。今後のZEROBASONEの活動に関するお知らせです」と前置きし、「当社は最近、ZEROBASONEメンバーと今後の活動について深く議論を進めており、ZEROBASONEの活動を2ヶ月延長することを決定しました」と活動を2ヶ月延長することを伝えた。今回の決定は、「チームへ深い愛情を持ち、ファンの皆様が送ってくださる大きな愛に応えたいというZEROBASEONEメンバーの同意によるものです」としている。
そして「ZEROBASEONEは引き続き9人で活動を継続していくとともに、今後開催される『2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE＆NOW’』アンコール公演でファンの皆さまとお会いし、直接交流をする時間を作る予定です」とアンコールコンサートの開催を予告。オフィシャルファンクラブも決済無しで自動延長されるとし、最後には「これからもZEROBASEONEの活動を引き続き応援よろしくお願いします。皆さまと一緒に過ごす時間がより輝かしいものになるよう最善を尽くして支援していきます」と結んでいる。
ZEROBASEONEは、2023年に放送されたグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS PLANET」で熾烈なデビュー競争を勝ち抜いた9人で結成。2023年7月にデビューを果たし、結成当初からWAKEONEとの専属契約期間は2年6ヶ月であることが明らかとなっており、2026年1月の契約満了を控え、再契約についてファンから注目が集まっていた。（modelpress編集部）
◆ZEROBASEONE、活動2ヶ月延長へ
◆ZEROBASEONE「ボイプラ」で結成
