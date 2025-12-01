双子出産の中川翔子、親子3ショットで生後2ヶ月報告「大きくなった」「ムチムチで可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/12/01】タレントの中川翔子が11月30日、自身のInstagramを更新。双子が生後2ヶ月を迎えたことを報告し、話題となっている。
◆中川翔子、双子が2ヶ月に
中川は「双子 今日で2ヶ月！無事にムチムチ育ってくれてありがとう！」とコメントし、スイカとキウイのスタンプで顔を隠した双子を抱く姿を投稿。「ちいさな命をまもるために、たくさんの人のチカラを借りてここまで来られました、ありがとうございます！」と感謝を伝え、「個性はっきりな双子が生まれました」「これからの未来を楽しみにがんばろう！」と前向きな思いを綴っている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「双子ちゃん2ヶ月おめでとう」「大きくなったね」「ムチムチで可愛い」「すくすく元気に育ってて嬉しい」「天使」「応援してます」「無理せずゆっくり」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
