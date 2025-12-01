Koki,、美脚際立つ黒ドレス＆ゴールドワンピ姿披露「全身バランス神」「圧倒的オーラ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/01】モデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が11月30日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つドレス姿を披露した。
【写真】キムタク次女「全身バランス神」驚異のスタイル映えるドレス姿
11月28日発売の雑誌「ELLE Japon（エル・ジャポン）」（ハースト婦人画報社）1月号の表紙を飾るKoki,は「Thank you so much for having me ＠ellejapan」と綴り、写真を投稿。脚線美が際立つ黒のドレス姿や、美しいボディラインが映えるゴールドのワンピース姿を公開した。また「Lots of love to the Elle family」とフォトグラファーのBUNGO TSUCHIYA氏ら撮影チームへの感謝も伝えた。
この投稿は「美しすぎる」「着こなせるのすごい」「全身バランス神」「すごい綺麗」「圧倒的オーラ」「エルジャポン見たくなった」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
[Not Sponsored 記事]
◆Koki,、黒ドレス＆ゴールドワンピで美脚披露
◆Koki,の投稿に反響
