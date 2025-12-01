藤本万梨乃アナ、12月31日をもってフジテレビ退職へ「Mr.サンデー」は来年3月末まで担当
【モデルプレス＝2025/12/01】フジテレビの藤本万梨乃アナウンサーが本人の希望により2025年12月31日をもって、フジテレビを退職することがわかった。12月1日、同社から発表された。
藤本アナが現在担当している『めざましテレビ』は12月25日、『さんまのお笑い向上委員会』は12月13日をもって卒業、『Mr.サンデー』は3月末まで担当するとしている。
藤本アナもコメントを寄せ「入社試験の時から“どんな番組にでも対応できるアナウンサーになりたい”と志し、情報番組、報道番組、バラエティー番組と様々な経験をさせていただきました。会社には社会人としてもアナウンサーとしても未熟だった私を、時に優しく時に厳しくここまで育てていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」と同社への感謝をつづった。
「これからは、家庭生活と自分自身の時間を大切にしながら、私らしく仕事にも取り組んでまいります。フジテレビで学んだことを忘れずに精進いたします。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と今後の活動についても伝えている。
また後任も発表されており、1月からの『めざましテレビ』情報キャスターは、原田葵アナ、新加入の小室瑛莉子アナ、高崎春アナが務めるほか、『さんまのお笑い向上委員会』は、『さんまのお笑い向上委員会 クリスマス生放送SP』（12月24日24時25分〜26時25分）より、原田アナが担当する。
藤本アナは1995年10月30日生まれ。福岡県出身。東京大学医学部卒。2019年4月フジテレビに入社。『めざましテレビ』（2019〜2025）フィールド・エンタメ・情報キャスター、『Mr,サンデー』（2023〜）MCなど、情報番組を中心に活躍。その他『さんまのお笑い向上委員会』（2022〜）などバラエティー番組も担当。2025年8月26日、フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』（毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分）にて結婚を生発表。その際に相手がドクターであることも明かされている。（modelpress編集部）
◆藤本万梨乃アナ、フジテレビ退職へ
◆藤本万梨乃アナ、8月に結婚発表
◆藤本万梨乃コメント
