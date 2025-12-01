植田日銀総裁２ 見通しが実現していく確度は、少しずつ高まってきている 植田日銀総裁２ 見通しが実現していく確度は、少しずつ高まってきている

リンクをコピーする みんなの感想は？

見通しには、様々な不確実性

為替相場の変動を含む輸入物価の動向、およびその国内価格への波及も、物価の上振れ・下振れ双方の要因

経済・物価情勢の改善に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和度合いを調整していくことになる

金利の引き上げ、緩和的な金融環境の中での調整

景気にブレーキをかけるものではなく、安定した経済・物価の実現に向けて、アクセルをうまく緩めていくプロセス

経済・物価の中心的な見通しが実現していく確度は、少しずつ高まってきている

すぎることもなく、

早すぎることもなく、緩和の度合いを適切に調整していくことは、金融資本市場の安定を確保しつつ、

物価安定目標をスムーズに実現するとともに、経済を息の長い成長軌道に乗せるために必要

外部サイト