インフルエンザの流行が拡大し、11月末で39の都道府県が「警報レベル」に達しました。感染拡大の要因の1つが、新たな変異株「サブクレードK」とみられています。その特徴は？どんな感染対策をすればいいのか？ポイントを解説します。【真相報道バンキシャ！】

■全国の感染状況「警報レベル」の流行

桝 太一キャスター

「流行が拡大しているインフルエンザについて、気になる3点を見ていきます」

後呂有紗キャスター

「まず１つめは、インフルエンザはこの後、どう広がっていくのか。そして、流行のピークはいつなのか。さらに、変異株『サブクレードK』への対策は」

「まず1つめのテーマです。11月28日に発表された、最新の全国の流行状況を見てみます。39都道府県で、大きな流行の発生を示す『警報レベル』となっています。これは、1医療機関あたり、1週間で報告されたインフルエンザ患者が30人を超えていることが基準となっています」

■東北で大流行…患者急増の医療現場は今

後呂キャスター

「では、その基準の2倍、患者数が60人を超えているのが紫色で示した地域です」

桝キャスター

「北海道や東北など、気温の低い地域を中心に、感染が広がっていることがわかりますね」

後呂キャスター

「感染制御学が専門の、東邦大学・小林寅竽教授に話を聞くと、『寒く、乾燥した環境ではウイルスの活動が強まる』『今後、冬本番になるにつれ、東北などで起きている大きな流行が西日本などに広がっていく可能性が高い』と指摘しています」

桝キャスター

「高尾さんは医師です。医療現場ではどういう実感ですか？」

高尾美穂さん

「まず、インフルエンザ陽性という検査結果が明らかに増えています。そしてスタッフの子どもが検査で陽性で、ご本人も出勤できない、そういう状況が起こり始めています」

桝キャスター

「医療従事者にも負担がかかり始めているということですね」

■前年より早く流行…年末年始がピーク？

桝キャスター

「そうすると気になるのが2つめの、流行のピークはいつ来て、いつ山を越えるか、ですよね」

後呂キャスター

「はい。これは、2024年のインフルエンザ患者数の推移を表したグラフです。11月初めに流行シーズンに入り、12月にピークを迎えています」

「2025年の最新のグラフです。2024年より1か月以上早い9月末に“流行シーズン”に入り、11月には急増していることがわかります。すでに2024年のピークに迫る勢いで拡大しています」

「ではこの後、ピークはいつになるのか、小林教授に聞くと、『このまま患者数は増加し、12月から1月にかけてピークが訪れるのではないか』ということです」

桝キャスター

「このまま増加して、12月〜1月の年末年始の、人の移動のあたりがやはり感染のピークになりそうだという見立てですね」

後呂キャスター

「はい、小林教授もそこを指摘していました。『流行が早くスタートしたからといって、その分、収束が早まるというわけではない。むしろこれからではないか』と、話していました」

■インフル初体験「感染対策しないとダメ」

桝キャスター

「晴太郎さんはインフルエンザの流行、実感されますか？」

山粼晴太郎さん

「9月にかかりました。早めに流行に乗ってしまった」

桝キャスター

「出始めのころですね」

山粼さん

「人生で初めてインフルエンザになった」

桝キャスター

「今までなかった？」

山粼さん

「はい、結構こういう方いると思ってて。めちゃくちゃつらかったです。体調が、熱も出ますし、関節も痛いし、こんなにつらいんだと」

「インフルエンザは毎年、同じようなニュースで何となく当たり前に『今年も流行ったか』みたいになっていた。やっぱり対策しないとダメだと痛感しました」

桝キャスター

「ご家族は大丈夫？」

山粼さん

「家族も全員なりました」

■“感染しやすい”変異株…胃腸系に症状？

桝キャスター

「そして、予防という点で気になるのが、3つめのテーマ。変異株『サブクレードK』の特徴と対策です」

後呂キャスター

「私たちができることについて、小林教授に聞きました」

「そもそも『サブクレードK』は、新しい変異株で、まだ私たちに免疫がないことから感染しやすいそうです。また、感染した人をみると、これまでより胃腸系の症状を訴える方が多い傾向があるといいます」

後呂キャスター

「一方で、基本的には、従来のインフルエンザと大きくは変わらないということですので、私たちができる対策は、手洗いや消毒など、基本的な対策を徹底すること」

「そして、体調不良を感じたら、マスクの着用や、休養をとるなど『うつさない意識』を持つこと」

「さらに、現在始まっているワクチンの接種も、変異株であっても効果が期待できるので、冬本番を迎える前に接種を受けてほしい、ということです」

■医師に聞く…感染対策のポイントは？

桝キャスター

「高尾さんは医師という立場で、かかるわけにいかないと思いますが、どういう対策をされていますか？」

高尾さん

「ウイルスは粘膜から体の内側に入るので、鼻や口、粘膜をなるべく触らないようにしている。マスクもすごく意味が大きい」

桝キャスター

「12月で、人が集まりやすい季節ですが、お互いのために配慮を忘れないようにしてほしいと思います」

（2025年11月30日放送「真相報道バンキシャ！」より）