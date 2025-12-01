韓国で日本時間2025年11月27日に、「ヌリ号」ロケット4回目の打ち上げが実施されました。搭載されていた13機の衛星は目標の軌道に投入されたことを、KARI＝韓国航空宇宙研究院が報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：ヌリ号（CAS500-3）

ロケット：KSLV-2 Nuri打ち上げ日時：日本時間 2025年11月27日1時13分発射場：羅老宇宙センター（韓国）ペイロード：次世代中型衛星3号（CAS500-3）、キューブサット12機

次世代中型衛星3号は科学研究と技術検証を目的とした衛星で、バイオ3Dプリンターと幹細胞分化培養装置を含む実験装置「BioCabinet」、宇宙プラズマ・磁場測定器「IAMMAP」、宇宙用広視野大気光観測器「ROKITS」が搭載されています。

KARIによると、日本時間2025年11月27日1時13分に打ち上げられたヌリ号は、全3段のエンジン燃焼と分離が正常に行われ、発射15分半後頃までに次世代中型衛星3号と12機のキューブサットを高度約600kmの目標軌道へ投入することに成功しました。

また、同日1時55分頃には次世代中型衛星3号との初交信に成功しており、同日12時00分の時点で12機のキューブサットのうち5機が地上局との交信を完了したということです。

関連画像・映像

【▲ 次世代中型衛星3号などを搭載して打ち上げられた「ヌリ号」ロケット（Credit: KARI）】

【▲ 打ち上げ準備中の「ヌリ号」ロケット（Credit: KARI）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

