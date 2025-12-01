１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円８１銭前後と前週末の午後５時時点に比べ５０銭程度のドル安・円高となっている。



１１月２８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円１８銭前後と前日に比べ１０銭強のドル安・円高で取引を終えた。根強い米利下げ観測を背景に一時１５５円９９銭まで軟化した。



この日の東京市場のドル円相場も軟調な展開となっている。片山さつき財務相が前日朝のテレビ番組で、足もとの急激な円安の乱高下について「ファンダメンタルズで動いていないのは明確」と述べたことを受け、通貨当局による為替介入が意識されているもよう。また、きょうは日銀の植田和男総裁が講演を行う予定で、タカ派的な発言が警戒されている面もあるようだ。日経平均株価が朝高後に下げに転じるとリスク回避期的なドル売り・円買いが流入し、午前９時４０分すぎには１５５円６８銭まで下押す場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６０３ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８０円７８銭前後と同２０銭弱のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS