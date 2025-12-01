クラシル<299A.T>が続伸している。１１月２８日の取引終了後、新設子会社のＡＴＦが、アニメーションやバーチャルタレントの企画・制作などを手掛けるＮＲＯプロダクション（東京都府中市）から、２６年１月１日付でＶチューバー事業を事業譲受することになったと発表しており、好材料視されている。



今回の事業譲受は、エンターテインメント領域の強化を目的としており、クラシルのライブ配信事業で培った知見を統合することで事業シナジーの創出を図る。取得価額は非開示。またＡＴＦは、アーティストやタレント、作家、クリエイターの育成などを手掛けるｅｌｅｖｅｎ（東京都渋谷区）からも１月１日付でＶチューバー事業を事業譲受すると発表した。なお、これらの件による２６年３月期業績予想の変更はないとしている。



出所：MINKABU PRESS