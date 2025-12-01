「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午前１０時現在で、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



１日の東京市場で、ウィルソンＷはストップ高。同社は１１月２８日取引終了後、アリゾナ州立大学サンダーバード・グローバル経営大学院を含むアリゾナ州立大学（ＡＳＵ）と、共同プログラム開発及び産学連携の強化に向けた意向表明書（ＬＯＩ）を締結したことを明らかにしており、これが材料視されているようだ。



このＬＯＩは、ＡＳＵ及びサンダーバードが持つグローバルマネジメント分野の教育リソースと、同社グループの営業・リーダーシップ開発の研修コンテンツ及び企業ネットワークを掛け合わせることで、企業の次世代リーダーやグローバル人材育成につながる包括的な学習プログラムを共同で検討・構築することを目的としたもの。具体的な共同プログラムの内容は近日公表するとしている。



出所：MINKABU PRESS